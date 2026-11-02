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Lãnh đạo phường Hội Phú làm việc với nhà đầu tư Dự án Cảng cạn Nam Pleiku

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 2-11, ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai nhằm trao đổi về việc triển khai Dự án Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) trên địa bàn phường.

Dự án Cảng cạn Nam Pleiku đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 31-10-2026, với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 10 ha, công suất thiết kế 50.000 TEU/năm.

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Lãnh đạo phường Hội Phú làm việc với nhà đầu tư Dự án Cảng cạn Nam Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Theo quy hoạch, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng logistics, gồm khu nhà kho thường, kho lạnh, kho ngoại quan; bãi container, khu vực bốc xếp, tập kết hàng hóa và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Dự kiến, dự án khởi công trong tháng 12-2026, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 12-2027.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Hội Phú và nhà đầu tư tập trung trao đổi về kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng cũng như những nội dung cần phối hợp trong quá trình thực hiện dự án.

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Dự án Cảng cạn Nam Pleiku được đầu tư với diện tích 10 ha, có thể đạt công suất thiết kế 50.000 TEU/năm. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND phường Hội Phú khẳng định sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ, bảo đảm dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Khi đi vào hoạt động, Cảng cạn Nam Pleiku được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông, trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của phường Hội Phú nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.

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