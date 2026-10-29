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764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài: Những trường hợp nào thuộc diện xử lý?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Dân trí, Thanh Niên)

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất xóa khoảng 1.450 tỷ đồng nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp liên quan, phát sinh đến hết năm 2025 của khoảng 764.000 người nộp thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ thuế, trong đó có đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu được Bộ Tài chính nêu trong dự thảo, tính đến ngày 31-12-2025, cả nước có khoảng 764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài, với tổng số tiền khoảng 1.450 tỷ đồng. Các khoản nợ này đã được xác định, hạch toán và theo dõi trên hệ thống thông tin quản lý thuế. Đối tượng có nợ chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, việc thu, nộp lệ phí môn bài chấm dứt từ ngày 1-1-2026. Tuy nhiên, các khoản nợ phát sinh đến hết năm 2025 vẫn được cơ quan thuế theo dõi, đôn đốc thu hồi theo quy định hiện hành.

Theo dự thảo được Bộ Tài chính công bố, đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài tập trung vào các khoản phát sinh đến hết ngày 31-12-2025, đã được hạch toán, theo dõi trên hệ thống quản lý thuế, cùng tiền chậm nộp tương ứng.

Đối tượng được đề cập gồm người nộp thuế thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài theo quy định. Dự thảo cũng đề cập trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ lệ phí môn bài phát sinh trước năm 2026 nhưng chưa kê khai, nộp và chưa được hạch toán trên hệ thống. Theo đề xuất, các trường hợp này không phải kê khai, nộp khoản lệ phí môn bài đó và không bị tính tiền chậm nộp tương ứng.

Cơ quan thuế dự kiến căn cứ dữ liệu quản lý hiện có để rà soát, xử lý xóa nợ, người nộp thuế không phải gửi hồ sơ đề nghị riêng đối với khoản nợ lệ phí môn bài thuộc diện này. Thời hạn hoàn thành xử lý dự kiến là 6 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Ngoài lệ phí môn bài, dự thảo còn đề xuất cơ chế xử lý tiền chậm nộp đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Theo số liệu trong dự thảo, tổng nợ của nhóm này khoảng 27.805 tỷ đồng, gồm 18.090 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp gốc, cùng 9.715 tỷ đồng tiền chậm nộp. Đối với đề xuất xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện liên quan, trong đó có việc thanh toán đủ khoản nợ gốc theo quy định và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn áp dụng nghị quyết.

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