Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai kỷ niệm 10 năm thành lập

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương và đông đảo khách hàng thân thiết của chi nhánh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu thực hiện nghi thức kỷ niệm 10 năm thành lập Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. Ảnh: Bích Giao

Ngày 1-11-2016, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở chia tách từ Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Sau 10 năm thành lập, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai có tổng nguồn vốn hơn 12.200 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng gần 16.700 tỷ đồng; cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng gần 80% tổng dư nợ; số lượng khách hàng gần 170.000.

So với thời điểm đầu thành lập, nguồn vốn của chi nhánh tăng gấp 3,3 lần; dư nợ tín dụng tăng gấp 2,5 lần; số lượng khách hàng tăng gấp 1,9 lần. Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai hiện là đơn vị có quy mô lớn nhất trên địa bàn phía Tây Gia Lai.

Trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng của chi nhánh được tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng; đồng thời, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống của nông dân, hộ kinh doanh, cá nhân.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã dành hơn 41 tỷ đồng tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chia sẻ, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. ﻿

﻿Ảnh: Bích Giao

Ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai, trong giai đoạn 2017-2025, chi nhánh vinh dự được UBND tỉnh Gia Lai trao tặng 4 cờ thi đua dẫn đầu phong trào và 7 bằng khen về thành tích đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ thi đua giai đoạn 2017-2018 cùng nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do Agribank phát động.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, chi nhánh được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.