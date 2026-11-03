Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD

(GLO)- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên hoạt động thương mại hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%. Ảnh: Phương Vi

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ghi nhận xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu trong năm 2026.

Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, xuất khẩu tăng 27,5%, còn nhập khẩu tăng 37,4%.

Riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Xét theo cơ cấu nhóm hàng, công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đạt kim ngạch 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng giá trị xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.

Nhóm hàng tư liệu sản xuất tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu nhập khẩu, với kim ngạch 481,03 tỷ USD, tương ứng 94,1%. Điều này cho thấy phần lớn giá trị nhập khẩu tập trung vào nhóm hàng phục vụ hoạt động sản xuất.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng, với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 212,46 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê, mặc dù tháng 10 tiếp tục ghi nhận xuất siêu 7,31 tỷ USD, tính chung 10 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa vẫn nhập siêu 12,07 tỷ USD. Trái ngược với kết quả này, cùng kỳ năm 2025, Việt Nam xuất siêu 19,49 tỷ USD.