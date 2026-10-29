Từ núi lửa Hàm Rồng đến Lavazza: Cà phê Gia Lai bước vào phân khúc cao cấp thế giới

(GLO)- Từ vùng đất bazan dưới chân núi lửa Hàm Rồng, Fine Robusta do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất đã được giới thiệu trong bộ sưu tập cà phê cao cấp 1895 Coffee Designers by Lavazza tại Italy.

Dấu mốc này mở ra một hướng phát triển đáng chú ý cho cà phê Gia Lai: không chỉ xuất khẩu nguyên liệu, mà còn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mang bản sắc vùng trồng và dấu ấn nhà sản xuất Việt Nam.

Ngày 23-10-2026, tại Turin (Italy), sản phẩm HÀM RỒNG – Single Origin Limited Edition chính thức được giới thiệu trong bộ sưu tập 1895 Coffee Designers by Lavazza, thuộc Tập đoàn Lavazza – thương hiệu cà phê lâu đời của Italy.

Fine Robusta Hàm Rồng, Gia Lai được trưng bày trong không gian bộ sưu tập cao cấp 1895 Coffee Designers by Lavazza tại Turin, Italy.

Đây là sản phẩm cà phê đơn vùng 100% Fine Robusta đầu tiên trong bộ sưu tập 1895. Đáng chú ý, bên cạnh tên vùng nguyên liệu Hàm Rồng, sản phẩm còn ghi nhận Vinh Hiep Organic Farm với vai trò nhà sản xuất tại Việt Nam.

Sự hiện diện này mang ý nghĩa đặc biệt khi một sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ Gia Lai được giới thiệu trên thị trường quốc tế bằng chính tên vùng trồng, đặc tính hương vị và danh tính nhà sản xuất.

Từ vùng đất núi lửa Hàm Rồng đến sản phẩm cà phê cao cấp

Nằm ở khu vực phía Nam núi lửa Hàm Rồng, vùng nguyên liệu cà phê của Vĩnh Hiệp được phát triển trên nền đất bazan hình thành từ hoạt động núi lửa cổ. Ở độ cao khoảng 750 m so với mực nước biển, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu cao nguyên tạo nên những đặc điểm riêng cho cây cà phê Robusta.

Tại đây, Vĩnh Hiệp phát triển nguồn nguyên liệu Fine Robusta từ giống TR4, kết hợp quy trình canh tác, thu hái chọn lọc và kiểm soát chất lượng.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm HÀM RỒNG không chỉ nằm ở nguồn gốc nguyên liệu mà còn ở năng lực chế biến được thực hiện ngay tại Việt Nam.

Thông qua phương pháp chế biến tự nhiên kết hợp lên men yếm khí, Vinh Hiep Organic Farm phát triển những đặc tính hương vị riêng cho cà phê Hàm Rồng, đáp ứng định hướng của dòng cà phê cao cấp chú trọng tính độc đáo và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đây là bước chuyển quan trọng trong cách phát triển giá trị cà phê Robusta: từ một loại nguyên liệu thường được sử dụng trong phối trộn sang sản phẩm đơn vùng, có bản sắc hương vị và câu chuyện xuất xứ riêng.

Đối với Gia Lai, nơi cà phê từ lâu là một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực, sự chuyển dịch này mở ra triển vọng gia tăng giá trị ngay từ vùng nguyên liệu, thay vì chỉ dựa vào sản lượng và hoạt động xuất khẩu cà phê nhân.

Fine Robusta Gia Lai hiện diện trong không gian ẩm thực cao cấp tại Italy

Ngày 23/10/2026, Fine Robusta Hàm Rồng được giới thiệu trong khuôn khổ Buonissima 2026, sự kiện ẩm thực diễn ra tại Turin, quy tụ những tên tuổi nổi bật của giới ẩm thực quốc tế.

Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức tại Factory 1895 ở Settimo Torinese và nhà hàng Condividere, nơi cà phê được tiếp cận không chỉ như một thức uống mà còn là thành phần trong nghệ thuật kết hợp hương vị.

Sự kiện có sự góp mặt của những tên tuổi như Yannick Alléno – đầu bếp Pháp sở hữu nhiều sao Michelin, Federico Zanasi – Bếp trưởng điều hành nhà hàng Condividere và Franco Pepe – nghệ nhân pizza nổi tiếng của Italy.

Từ trái sang: đầu bếp Yannick Alléno, Bếp trưởng Federico Zanasi và nghệ nhân pizza Franco Pepe tại Buonissima 2026 ở Turin, nơi Fine Robusta Hàm Rồng được giới thiệu trong các hoạt động kết nối cà phê với nghệ thuật ẩm thực cao cấp.

Trong không gian này, Fine Robusta Hàm Rồng được giới thiệu qua các phương pháp pha chế và trải nghiệm kết hợp cùng ẩm thực, làm nổi bật đặc tính hương vị của sản phẩm.

Sự hiện diện của cà phê Gia Lai trong một sự kiện ẩm thực quốc tế cho thấy tiềm năng phát triển của Fine Robusta Việt Nam ở phân khúc cao cấp, nơi giá trị không chỉ được đánh giá qua chất lượng nguyên liệu mà còn qua phương pháp chế biến, tính độc đáo và trải nghiệm thưởng thức.

Vĩnh Hiệp: Từ doanh nghiệp dẫn đầu xuất khẩu đến nâng cao giá trị cà phê Gia Lai

Được hình thành và phát triển qua hơn ba thập niên, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, có trụ sở tại Gia Lai.

Theo thông tin được Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) công bố tại hội nghị tổng kết niên vụ, Vĩnh Hiệp tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu xuất khẩu cà phê Việt Nam niên vụ 2025–2026.

Bên cạnh thế mạnh xuất khẩu, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng hoạt động chế biến sâu, phát triển các dòng cà phê chất lượng cao và nâng cao giá trị sản phẩm từ vùng nguyên liệu trong nước.

Việc Fine Robusta Hàm Rồng được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập 1895 Coffee Designers by Lavazza là một dấu mốc trong quá trình chuyển dịch này.

Đặc biệt, đây không chỉ là câu chuyện hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn thể hiện năng lực của nhà sản xuất Việt Nam trong việc phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của phân khúc cà phê cao cấp quốc tế.

ng Thái Như Hiệp – Chủ tịch HĐTV, GĐ Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – cùng đại diện Lavazza giới thiệu Fine Robusta Hàm Rồng trong không gian 1895 Coffee Designers by Lavazza tại Turin, Italy.

Thay vì chỉ hiện diện trong chuỗi cung ứng dưới vai trò cung cấp nguyên liệu, Vĩnh Hiệp tham gia bằng chính năng lực phát triển vùng trồng, kiểm soát chất lượng và chế biến, tạo nên một sản phẩm mang tên vùng nguyên liệu Hàm Rồng.

Khẳng định giá trị cà phê Gia Lai trên thị trường quốc tế

Việt Nam hiện là quốc gia cung ứng cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Trong nhiều thập niên, lợi thế về sản lượng đã giúp cà phê Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển của ngành cà phê đang ngày càng mở rộng, từ năng lực cung ứng sang chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và khả năng xây dựng giá trị riêng cho sản phẩm.

Sự xuất hiện của Fine Robusta Hàm Rồng trong bộ sưu tập cao cấp của Lavazza cho thấy một hướng đi đáng chú ý: Robusta Việt Nam có thể được giới thiệu với thị trường quốc tế bằng chính tên vùng nguyên liệu, phương pháp chế biến và danh tính nhà sản xuất.

Đối với Gia Lai, đây không chỉ là niềm tự hào khi một sản phẩm cà phê địa phương hiện diện trong bộ sưu tập của thương hiệu quốc tế, mà còn là tín hiệu tích cực cho định hướng nâng cao giá trị nông sản, phát triển chế biến sâu và khai thác lợi thế đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Từ những vườn cà phê trên đất bazan Hàm Rồng đến không gian cà phê cao cấp tại Turin, hành trình của Fine Robusta Hàm Rồng góp thêm một dấu mốc cho cà phê Gia Lai trên thị trường thế giới.

Đó là hành trình chuyển từ lợi thế sản lượng sang năng lực tạo ra giá trị – nơi vùng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và bản sắc địa phương cùng góp phần định hình vị thế mới cho cà phê Việt Nam.