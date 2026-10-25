Chủ tịch Tập đoàn Lavazza thăm nông trại cà phê hữu cơ tại Gia Lai

(GLO)- Ông Giuseppe Lavazza - Chủ tịch Tập đoàn Lavazza (Ý) cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn vừa đến thăm nông trại cà phê hữu cơ Vĩnh Hiệp Organic Coffee Farm (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Nằm ở độ cao khoảng 750 m so với mực nước biển, Vĩnh Hiệp Organic Coffee Farm tọa lạc trên vùng đất đỏ bazan đặc trưng thuộc khu vực phía Nam núi lửa Hàm Rồng.

Ông Giuseppe Lavazza - Chủ tịch Tập đoàn Lavazza (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn đến thăm Vĩnh Hiệp Organic Coffee Farm. Ảnh: Hà Duy

Tại đây, đoàn lãnh đạo Lavazza đánh giá cao việc Vĩnh Hiệp xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ với nông hộ địa phương, thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, minh bạch truy xuất nguồn gốc và tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội, quản trị (ESG) nhằm nâng tầm hạt cà phê Gia Lai.

Chuyến thăm của ông Giuseppe Lavazza - Chủ tịch Tập đoàn Lavazza (đế chế cà phê hơn 130 năm lịch sử với doanh thu 3,9 tỷ euro năm 2025) đến Vĩnh Hiệp Organic Coffee Farm mở ra bước tiến mới trong việc kết nối tinh hoa cà phê Ý với vùng nguyên liệu Robusta lớn nhất Việt Nam.

Ông Giuseppe Lavazza - Chủ tịch Tập đoàn Lavazza (hàng thứ 2, bìa trái) cùng đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Hà Duy

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo 2 đơn vị đã cùng thực hiện nghi thức trồng cây cà phê tại nông trại.

Hoạt động này không chỉ thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác dài hạn mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về cam kết phát triển ngành cà phê bền vững, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng người nông dân.

Lãnh đạo Tập đoàn Lavazza và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cùng thực hiện nghi thức trồng cây cà phê tại nông trại Hàm Rồng. Ảnh: Hà Duy

Sự hiện diện của người đứng đầu Tập đoàn Lavazza tại vùng nguyên liệu Gia Lai là minh chứng rõ nét cho vị thế và tiềm năng vươn xa của cà phê địa phương trên bản đồ thế giới.

Đây cũng là động lực quan trọng để các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chế biến sâu, khẳng định giá trị và uy tín của thương hiệu cà phê Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.