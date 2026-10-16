Nhật Bản tiêu hủy 25,9 kg thực phẩm vi phạm quy định nhập khẩu, có chân gà Bà Tuyết

(GLO)- Nhật Bản vừa tiêu hủy 25,9 kg thực phẩm vi phạm quy định nhập khẩu, trong đó có sản phẩm ghi nhãn chân gà Bà Tuyết. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định chưa xuất khẩu chính ngạch, chưa ủy quyền phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF), cơ quan chức năng nước này đã phát hiện và tiêu hủy 25,9 kg thực phẩm vi phạm quy định tại 1 cửa hàng ở tỉnh Ibaraki.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố hình ảnh các sản phẩm bị tiêu hủy, trong đó sản phẩm ghi nhãn "Chân gà Bà Tuyết rút xương". Ảnh: chụp màn hình/Dân trí

Toàn bộ số hàng vi phạm có 8 sản phẩm bị tiêu hủy, trong đó có 4 mặt hàng có xuất xứ Việt Nam, gồm 2 sản phẩm chân gà và 2 sản phẩm bánh có chứa thịt gà.

Đáng chú ý, có sản phẩm in dòng chữ "chân gà bà Tuyết rút xương" và 1 sản phẩm chân gà rút xương khác ghi dòng chữ "Anna Lala", đều xuất xứ từ Việt Nam. Các sản phẩm khác bị tiêu hủy còn có xúc xích thịt bò, thịt gà nguồn gốc Indonesia.

Sau khi thông tin được đăng tải, Công ty CP Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng cho biết, doanh nghiệp chưa xuất khẩu chính ngạch sản phẩm mang thương hiệu của mình sang Nhật Bản, đồng thời chưa ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhập khẩu hoặc phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Theo doanh nghiệp, hàng hóa có thể đã được đưa vào Nhật Bản thông qua đường bưu chính quốc tế mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Doanh nghiệp cho biết sẽ rà soát hệ thống đại lý, nhà phân phối và các gian hàng thương mại điện tử để xác minh nguồn hàng, đồng thời khuyến cáo các đơn vị không nhận đơn hoặc hỗ trợ vận chuyển sản phẩm sang những thị trường chưa được xuất khẩu chính ngạch.

Chiều 16-10, ông Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản - cho hay, qua nắm bắt thông tin cho thấy vụ việc “Chân gà Bà Tuyết” bị tiêu hủy tại Nhật Bản là vụ vi phạm quy định nhập khẩu và kiểm dịch động vật, không phải vụ việc đã được xác định là vi phạm chất lượng hay an toàn thực phẩm.

Thực tế trong hoạt động kinh doanh có một số cửa hàng kinh doanh hàng Việt Nam tại Nhật Bản có sử dụng “hàng xách tay” để bán cho người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cũng lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm cần tìm hiểu kỹ quy định của nước sở tại, đặc biệt đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Hàng hóa thuộc diện kiểm dịch phải đáp ứng các yêu cầu liên quan trước khi được nhập khẩu, lưu thông hoặc phân phối trên thị trường.

Đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm qua đường bưu chính quốc tế, doanh nghiệp và cá nhân cần xác định rõ mục đích nhập khẩu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện các thủ tục bắt buộc.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các thương hiệu thực phẩm Việt Nam trong quá trình mở rộng thị trường quốc tế. Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và hệ thống phân phối, doanh nghiệp cần chủ động theo dõi nguồn hàng mang thương hiệu của mình, hạn chế nguy cơ sản phẩm bị đưa ra nước ngoài qua các kênh chưa được kiểm soát.