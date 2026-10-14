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Doanh nghiệp lớn ở Anh tăng ưu tiên tiết giảm chi phí

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, Global Ranking & Finance Review)

(GLO)- Khảo sát của tập đoàn kiểm toán quốc tế Deloitte công bố ngày 14-10 cho thấy, 68% giám đốc tài chính (CFO) tại các doanh nghiệp (DN) lớn ở Anh tham gia khảo sát xem cắt giảm chi phí là ưu tiên quan trọng trong 12 tháng tới, tăng so với tỷ lệ 53% ở đợt khảo sát trước.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 17-9 đến 1-10-2026 với 66 CFO, trong đó 12 người đến từ các DN thuộc nhóm 100 công ty có vốn hóa lớn nhất trên Sàn Giao dịch Chứng khoán London (FTSE 100) và 25 DN thuộc FTSE 250. Tỷ lệ ưu tiên cắt giảm chi phí tăng 15 điểm phần trăm so với kỳ trước.

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Ảnh minh họa: cityam.com

Các lãnh đạo tài chính dự báo lạm phát tại Anh ở mức 3,4% sau 1 năm, cao hơn mức dự báo 3% trong khảo sát quý trước.

Các CFO này kỳ vọng lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đạt 4%, so với mức hiện hành 3,75%.

Deloitte cũng ghi nhận tỷ lệ CFO đánh giá chi phí tín dụng ở mức cao đã lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục đứng đầu danh sách những yếu tố bên ngoài gây lo ngại cho DN, trong khi khả năng lãi suất tiếp tục tăng tại Anh và Mỹ được xếp thứ hai.

Ông Debapratim De, chuyên gia kinh tế trưởng của Deloitte tại Anh, nhận định những thay đổi liên tiếp trong bộ máy lãnh đạo, sự phân hóa chính trị gia tăng và các đồn đoán kéo dài về chính sách thuế đã làm môi trường kinh doanh thêm bất định.

Kết quả khảo sát được công bố khoảng 2 tuần trước khi Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey trình bản ngân sách đầu tiên trên cương vị này.

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