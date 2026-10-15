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Thanh toán QR tăng mạnh, người dùng cần kiểm tra điều gì trước khi chuyển tiền?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

(GLO)- Thanh toán bằng mã QR giả mạo, đường dẫn độc hại và thủ đoạn chiếm đoạt thông tin ngân hàng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tiền và nội dung giao dịch trước khi xác nhận chuyển khoản.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đăng tải, trong 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, giao dịch thanh toán qua mã QR tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị. Mức tăng này cho thấy phương thức thanh toán đang được sử dụng ngày càng rộng rãi.

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Ảnh minh họa: Công an Hà Nội

Xu hướng tiếp tục được thể hiện ở hoạt động thanh toán QR xuyên biên giới. Theo Báo Điện tử Chính phủ, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh tiện ích, hình thức thanh toán này cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng. Thủ đoạn thường gặp là tạo mã QR giả, dán đè lên mã của cửa hàng, hoặc gửi mã qua tin nhắn, thư điện tử và mạng xã hội để dẫn người dùng đến trang web giả mạo. Một số mã QR có thể điều hướng người quét đến trang web đánh cắp thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân hoặc dụ cài đặt phần mềm độc hại.

Trước khi chuyển tiền, người dùng cần xác minh tên người nhận. Nếu tên không khớp, có dấu hiệu bất thường hoặc người bán yêu cầu chuyển vào tài khoản khác mà không giải thích rõ, hãy dừng giao dịch để xác minh.

Tiếp đến là kiểm tra số tiền và nội dung chuyển khoản. Với mã QR thanh toán tại cửa hàng, cần bảo đảm thông tin hiển thị phù hợp với hóa đơn hoặc giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, cảnh giác với mã có dấu hiệu bị dán chồng, chỉnh sửa, đặt ở vị trí bất thường hoặc không thuộc hệ thống thanh toán chính thức của cửa hàng. Khi nghi ngờ, nên yêu cầu nhân viên xác nhận hoặc sử dụng phương thức thanh toán khác.

Nếu mã QR dẫn đến trang web yêu cầu mật khẩu ngân hàng, mã OTP, thông tin thẻ hoặc quyền điều khiển điện thoại để nhận quà, hoàn tiền hay xác minh tài khoản, cần dừng thao tác. Không cung cấp mã OTP cho người khác và không cài ứng dụng theo hướng dẫn từ nguồn không đáng tin cậy.

Đặc biệt, không xác nhận chuyển tiền khi chưa hiểu rõ nội dung giao dịch. Sau khi thanh toán, cần lưu chứng từ và kiểm tra trạng thái giao dịch trên ứng dụng ngân hàng.

Những khuyến cáo này phù hợp với hướng dẫn bảo đảm an toàn thanh toán qua mã QR của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và cảnh báo từ cơ quan công an về các thủ đoạn giả mạo mã QR.

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