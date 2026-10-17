Giảm lãi suất cho vay 1,5-2%: Những khoản vay nào được ưu tiên?

(GLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Chiều 16-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, trong đó có Kết luận số 106 ban hành ngày 15-10-2026.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, nợ xấu và những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng vẫn là vấn đề cần kiểm soát.

Phó Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh minh họa internet

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương triển khai các giải pháp thực chất, hiệu quả để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào những lĩnh vực tạo ra giá trị cho nền kinh tế; đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo định hướng chỉ đạo, nhóm khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên là đối tượng trọng tâm của đợt giảm lãi suất này.

Trong các chương trình tín dụng ưu đãi đã được NHNN triển khai, đối tượng được ưu tiên gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Với chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai từ tháng 8-2026, khách hàng thuộc diện áp dụng được vay bằng đồng Việt Nam với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng cho vay. Chương trình áp dụng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Cùng với yêu cầu giảm lãi suất, Phó Thủ tướng đề nghị NHNN tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định và chỉ đạo về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành hoặc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và công khai, minh bạch lãi suất. NHNN phải bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản.

Riêng chương trình cho vay nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia.