Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Giảm lãi suất cho vay 1,5-2%: Những khoản vay nào được ưu tiên?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, VOV)

(GLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Chiều 16-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, trong đó có Kết luận số 106 ban hành ngày 15-10-2026.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, nợ xấu và những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng vẫn là vấn đề cần kiểm soát.

lai-suat-cho-vay.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh minh họa internet

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương triển khai các giải pháp thực chất, hiệu quả để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào những lĩnh vực tạo ra giá trị cho nền kinh tế; đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo định hướng chỉ đạo, nhóm khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên là đối tượng trọng tâm của đợt giảm lãi suất này.

Trong các chương trình tín dụng ưu đãi đã được NHNN triển khai, đối tượng được ưu tiên gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Với chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai từ tháng 8-2026, khách hàng thuộc diện áp dụng được vay bằng đồng Việt Nam với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng cho vay. Chương trình áp dụng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Cùng với yêu cầu giảm lãi suất, Phó Thủ tướng đề nghị NHNN tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định và chỉ đạo về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành hoặc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và công khai, minh bạch lãi suất. NHNN phải bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản.

Riêng chương trình cho vay nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm bật tăng lên 4,8%/năm

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm bật tăng lên 4,8%/năm

(GLO)- Lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 4,8%/năm trong phiên 12-10, sau khi giảm sâu trong tuần đầu tháng. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản qua kênh thị trường mở, với lượng bơm ròng gần 12.000 tỷ đồng trong phiên 13-10.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

null