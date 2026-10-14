Lãi suất liên ngân hàng qua đêm bật tăng lên 4,8%/năm

(GLO)- Lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 4,8%/năm trong phiên 12-10, sau khi giảm sâu trong tuần đầu tháng. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản qua kênh thị trường mở, với lượng bơm ròng gần 12.000 tỷ đồng trong phiên 13-10.

Theo số liệu thị trường được công bố ngày 13-10, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND trong phiên 12-10 tăng từ 0,3-1,5 điểm phần trăm ở phần lớn kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên cuối tuần trước đó. Riêng kỳ hạn 1 tuần giảm 0,35 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng ở mức 4,8%/năm; kỳ hạn 2 tuần đạt 5,5%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng lên 5,7%/năm. Diễn biến này cho thấy chi phí vay mượn vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng tăng trở lại sau giai đoạn giảm mạnh.

Ảnh minh họa nguồn Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, trong tuần từ ngày 5 đến 9-10, lãi suất bình quân VND kỳ hạn qua đêm giảm 1,11 điểm phần trăm, xuống 1,89%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng giảm 2,79 điểm phần trăm, còn 3,08%/năm. Tuy nhiên, đến phiên 12-10, lãi suất ở các kỳ hạn ngắn đã phục hồi đáng kể.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 5 đến 9-10 đạt khoảng 4,406 triệu tỷ đồng, bình quân 881.224 tỷ đồng/ngày, giảm 45.533 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó. Giao dịch tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm, chiếm 96% tổng doanh số giao dịch bằng VND; kỳ hạn 1 tuần chiếm khoảng 2%.

Trong khi đó, lãi suất bình quân VND kỳ hạn 6 tháng tăng 0,62 điểm phần trăm, lên 8,55%/năm. Điều này cho thấy diễn biến lãi suất không đồng nhất giữa các kỳ hạn, trong bối cảnh nhu cầu vốn và điều kiện thanh khoản trên thị trường có sự thay đổi.

Trên thị trường mở, trong phiên giao dịch ngày 13-10, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 12.330 tỷ đồng qua kênh mua có kỳ hạn giấy tờ có giá, gồm 5.414 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 4.916 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng với lãi suất 4,5%/năm.

Trong phiên này, lượng tiền đến hạn là 331 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu, qua đó bơm ròng gần 12.000 tỷ đồng ra thị trường. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 111.687 tỷ đồng.

Đối với thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân trong phiên 12-10 tương đối ổn định. Lãi suất qua đêm ở mức 3,85%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 3,88%; kỳ hạn 2 tuần đạt 3,92% và kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,03%/năm.