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Klook rút kế hoạch IPO tại Mỹ do biến động thị trường

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, VnEconomy, Renaissance Capital)

(GLO)- Ngày 16-10, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Klook Technology (trụ sở tại Hong Kong) đã nộp hồ sơ rút kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, trong bối cảnh thị trường tài chính biến động và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Đại diện Klook cho biết điều kiện thị trường hiện nay chưa phải thời điểm thích hợp để doanh nghiệp tiến hành IPO. Công ty sẽ tiếp tục đánh giá khả năng niêm yết vào thời điểm phù hợp hơn.

Quyết định trên được đưa ra khi hoạt động IPO tại Mỹ có dấu hiệu chững lại trong những tuần gần đây.

Lợi suất trái phiếu tăng, triển vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và những bất ổn địa chính trị khiến giới đầu tư thận trọng hơn với các đợt phát hành cổ phiếu mới.

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Klook nằm trong danh sách doanh nghiệp hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2026. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, tháng 11-2025, Klook đã nộp hồ sơ đăng ký IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), dự kiến niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch KLK.

Theo các thông tin được công bố trước đó, Klook từng đặt mục tiêu huy động khoảng 300-500 triệu USD thông qua thương vụ này.

Theo hồ sơ IPO, doanh thu của Klook năm 2024 đạt 417,1 triệu USD, tăng 24% so với năm trước. Tháng 2-2025, công ty huy động thêm 100 triệu USD trong vòng gọi vốn do quỹ đầu tư Vitruvian Partners dẫn đầu.

Các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan được lựa chọn tham gia bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã trì hoãn kế hoạch niêm yết trong bối cảnh một số công ty cùng lĩnh vực có kết quả giao dịch sau IPO không đạt kỳ vọng.

Thành lập năm 2014, Klook cung cấp dịch vụ đặt vé tham quan, phương tiện di chuyển và các hoạt động trải nghiệm du lịch tại nhiều điểm đến trên thế giới. Doanh nghiệp được các nhà đầu tư lớn, như SoftBank Group, Goldman Sachs và HSG, hậu thuẫn.

Dù rút kế hoạch IPO tại Mỹ, Klook cho biết hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục tăng trưởng, với tổng số lượt trải nghiệm du lịch được đặt qua nền tảng dự kiến vượt 80 triệu trong năm 2026.

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