Từ 19-10, người dân và doanh nghiệp có thêm cơ hội vay vốn lãi suất thấp

(GLO)- Nhiều ngân hàng triển khai giảm lãi suất cho vay, trong đó có mức giảm tới 2%/năm. Từ ngày 19-10, Agribank cũng tham gia chương trình, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức lãi suất thông thường. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng để triển khai chương trình, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay vốn.

Việc giảm lãi suất được kỳ vọng góp phần giảm áp lực trả lãi, nhất là đối với những khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Nam Trần/TTO

Trước đó, BIDV đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trên toàn hệ thống từ ngày 15-10. Lãi suất cho vay từ 6%/năm, thấp hơn tới 2 điểm phần trăm/năm so với mức lãi suất thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Chương trình áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, tập trung vào những ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ. Khách hàng tham gia phải đáp ứng điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của ngân hàng.

Ngoài ra, chiều 17-10, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank - cho biết, ngân hàng cam kết từ nay đến cuối năm giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Các chương trình giảm lãi suất được triển khai trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí vốn, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Tại cuộc họp ngày 16-10 về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay.

Mức giảm được yêu cầu 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngày 18-10, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời triển khai giải pháp giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các ngân hàng công khai lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí hoạt động, kiểm soát chất lượng tín dụng và nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

Như vậy, sau chỉ đạo của Chính Phủ, đến nay đã có 3 ngân hàng trong nhóm Big4 công bố giảm lãi suất cho vay.

Việc giảm lãi suất được kỳ vọng góp phần giảm áp lực trả lãi, nhất là đối với những khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào và nhu cầu vốn vẫn là những vấn đề đáng quan tâm.