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Xã Gào gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các nhà đầu tư

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 16-10, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các nhà đầu tư trên địa bàn xã năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã Gào cơ bản ổn định. Thu ngân sách đến tháng 9 đạt 23,79 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch tỉnh giao.

Trên địa bàn xã hiện có 40 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 212 hộ kinh doanh; duy trì 18 mã số vùng trồng với khoảng 197 ha, 3 mã số cơ sở đóng gói và 3 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Đáng chú ý, xã đang có 2 nhà máy điện gió vận hành với tổng công suất gần 100 MW, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và tăng nguồn thu ngân sách.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Quang khẳng định: Chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “5 cùng”: cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả và cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

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Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị, đại diện UBND xã cũng giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh và một số dự án trọng điểm đang triển khai và thu hút đầu tư trên địa bàn như: Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Ân (tổng mức đầu tư khoảng 1.256 tỷ đồng); Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 (khoảng 804 tỷ đồng); Dự án logistics (28,8 ha); Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (55 ha); Nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh công nghệ cao (5,4 ha); Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (chi phí xây dựng tối thiểu 140 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng và quy hoạch khu di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 9 cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch lịch sử, sinh thái và trải nghiệm cộng đồng.

Một số kiến nghị, đề xuất từ phía doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng được đưa ra tại hội nghị.

Để tăng cường hơn nữa vai trò của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã Gào đã đưa ra thảo luận định hướng thành lập Hội Doanh nghiệp xã Gào.

Đây sẽ là cầu nối, diễn đàn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ và chủ động tháo gỡ khó khăn.

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Khen thưởng các doanh nghiệp và hợp tác xã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Gào đã tặng giấy khen cho 5 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua.

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