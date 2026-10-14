Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiện ích từ hệ thống MGH

Trong chuỗi giải pháp chuyển đổi số mà Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn triển khai, hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (hệ thống MGH) được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nhờ tiện ích vượt trội.

Hệ thống MGH có khả năng tương thích cao trên cả 2 nền tảng di động phổ biến là iOS và Android, cho phép doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế hoàn toàn trên môi trường điện tử mà không cần đến trực tiếp cơ quan hải quan.

Công chức Thuế tỉnh Gia Lai tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Ảnh: T.S

Theo ông Đặng Ngọc Bình - Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng tài khoản khai hải quan đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống, thực hiện khai báo dữ liệu và đính kèm chứng từ theo hồ sơ. Hệ thống sẽ tự động cấp số tiếp nhận và xác nhận hồ sơ đã gửi thành công.

Ngay sau đó, công chức hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trực tuyến và phản hồi kết quả cho doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc. Cùng với đó, cơ quan hải quan khai thác đồng bộ các hệ thống nghiệp vụ như: kế toán thuế tập trung; thông tin nghiệp vụ hải quan; quản lý rủi ro để đánh giá điều kiện được hoàn thuế, không thu thuế của doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, quyết định hoàn thuế hoặc không thu thuế sẽ được ban hành ngay; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, công chức sẽ thông báo yêu cầu cung cấp bổ sung chứng từ qua hệ thống.

Cách làm của Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã nhận được sự đồng thuận và phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp. Ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hưng Lợi Phát (xã Tuy Phước) chuyên sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu - cho biết: Hiện nay, từ việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa đến việc hoàn thuế đều được thực hiện rất nhanh và thuận lợi bằng máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet. Điều đó giúp công ty tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực và nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh.

Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống MGH, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế cho 23 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

“Tất cả thông tin phản hồi, thông báo, quyết định… gửi đến doanh nghiệp đều được thông qua hệ thống MGH, đảm bảo công khai, minh bạch và chính xác.

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trên môi trường điện tử diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng không tốn thời gian đi lại nhưng hàng hóa vẫn được thông quan nhanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thắt chặt quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp” - ông Đặng Ngọc Bình khẳng định.

Khơi thông nguồn lực cho người nộp thuế

So với Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, đối tượng và số lượng người nộp thuế cùng các khoản thuế mà Thuế tỉnh phải thực hiện hoàn thuế lớn hơn nhiều. Để việc hoàn thuế được thực hiện nhanh và chính xác từng đối tượng, Thuế tỉnh chủ động rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng, các sắc thuế thuộc diện được miễn, giảm và hoàn thuế.

Đồng thời, đơn vị liên tục cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan, biên soạn thành sổ tay hướng dẫn ngắn gọn, đúc kết những điểm mới, lưu ý quan trọng và quy trình thủ tục cần thiết để truyền tải kịp thời đến người nộp thuế.

Toàn ngành cũng tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung từng chính sách, giúp người nộp thuế nắm rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn và trình tự thực hiện.

Đáng chú ý, cơ quan thuế đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp và cá nhân đăng ký, nộp hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin Thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn.

Nhờ ứng dụng này, doanh nghiệp và cá nhân có thể thực hiện thủ tục hoàn thuế mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trụ sở cơ quan thuế. Các nền tảng mạng xã hội cũng được tận dụng tối đa để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng và nhanh chóng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Thuế tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 392 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp với tổng số tiền 2.031 tỷ đồng; đồng thời xử lý 10.512 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế, phí nộp thừa với tổng số tiền 124,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài chuyên sản xuất mặt hàng viên nén xuất khẩu tại Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc) - cho hay: “Việc thực hiện hoàn thuế qua môi trường điện tử diễn ra thông suốt, kịp thời. Mới đây, chúng tôi đã nhận được hơn 65 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Đây là nguồn bổ sung vốn rất quan trọng giúp doanh nghiệp tăng thêm nguồn lực để phục vụ tái đầu tư sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo nguồn hàng ổn định cho các đối tác”.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - nhấn mạnh: “Số thuế cần được hoàn là nguồn lực quan trọng đối với người nộp thuế, nếu xử lý chậm trễ sẽ gây thiệt thòi cho người nộp thuế.

Vì thế, Thuế tỉnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và luôn ưu tiên tối đa thời gian, nhân lực cho công tác này nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người nộp thuế.

Điều này không chỉ tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn khẳng định tính minh bạch, chính xác trong quản lý, thu thuế, qua đó gia tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với Thuế tỉnh”.