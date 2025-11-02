Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai “phủ sóng” nộp thuế điện tử qua eTax Mobile

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Triển khai từ giữa năm 2022 đến nay, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 46.893/47.213 hộ kinh doanh (99,32%) tại 135 xã, phường cài đặt và sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile.

Trong nỗ lực thay đổi phương thức tiếp cận, hỗ trợ người nộp thuế theo phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, Thuế tỉnh Gia Lai xác định lấy công nghệ thông tin làm nền tảng, từ đó, xây dựng và triển khai 16 ứng dụng chuyên ngành, hiện đại hóa tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế.

Trong đó, nổi bật là các ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile dành cho hộ kinh doanh (HKD), tương thích tốt trên cả 2 nền tảng phổ biến iOS và Android.

Ứng dụng này cho phép HKD nộp thuế, tra cứu và thực hiện nhiều vấn đề liên quan đến thuế mọi lúc, mọi nơi khi kết nối internet, tiện lợi, nhanh chóng.

huong-dan-nop-thue.jpg
Với sự hỗ trợ của cơ quan thuế, nhiều hộ kinh doanh ở phường Quy Nhơn đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động. Ảnh: T.Sỹ

Từ giữa năm 2022, các đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn HKD cài đặt và khai thác tối đa các tính năng của eTax Mobile.

Các nền tảng xã hội, như: Facebook, Zalo… cũng được cơ quan thuế phát huy tác dụng, phục vụ cho việc phủ sóng ứng dụng eTax Mobile.

Nhiều công chức của đội thuế cơ sở, trong đó có Đội thuế cơ sở 1 còn đến các điểm chợ để tư vấn, hướng dẫn HKD cài đặt, sử dụng; biến ứng dụng này thành kênh kết nối thông tin hiệu quả, hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Hoạt động này tiếp tục được tăng cường ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn-Trưởng thuế cơ sở 1-cho hay: “Chúng tôi đã thành lập 3 tổ quản lý HKD tại địa bàn các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và xã Nhơn Châu, tiếp cận người dân để phổ biến các quy định mới trên lĩnh vực thuế; đồng thời, kiểm tra, rà soát tính xác thực của HKD khi đăng ký sử dụng ứng dụng, kịp thời cấp tài khoản cho họ.

Nhờ đó, đến nay, có 6.895/6.988 HKD (98,66%) tại 6/6 phường, xã đã cài đặt eTax Mobile; số tiền HKD đã nộp thuế điện tử trong 9 tháng năm 2025 là 4,5 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho số ít HKD còn lại”.

Thường xuyên thực hiện nghĩa vụ thuế qua ứng dụng eTax Mobile, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (phường Quy Nhơn) đánh giá: Ứng dụng này có nhiều chức năng, dễ sử dụng, chỉ cần một thao tác nhỏ, tôi có thể nộp xong tiền thuế và tra cứu thông tin số tiền mình đã nộp. Nó còn giúp tôi tự quản lý thuế của mình và có thể nộp thuế bất kỳ lúc nào mà không cần phải đến cơ quan thuế cũng như ngân hàng.

Tại địa bàn quản lý thuế của Thuế cơ sở 2, việc triển khai ứng dụng đến HKD thuận lợi và hiệu quả. Ông Phạm Trung Thắng-Trưởng thuế cơ sở 2-cho biết: Hiện chúng tôi đã hỗ trợ tất cả 6.501 hộ HKD tại 6/6 phường, xã cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile. Trong tháng 9-2025, có 100% HKD đã thực hiện nghĩa vụ thuế qua ứng dụng, với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, chứng tỏ ứng dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân.

Ông Diệp Bảo Minh-Chủ HKD hàng điện máy tại phường Bình Định-chia sẻ: Chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên điện thoại, tôi có thể hoàn tất các khoản thuế phải nộp nhanh chóng, chính xác. Bình quân mỗi tháng cơ sở của tôi nộp từ 3-3,5 triệu đồng tiền thuế qua ứng dụng này.

Đến nay ứng dụng eTax Mobile đã phủ sóng trên phạm vi 135 xã, phường của tỉnh, với 46.893/47.213 HKD (99,32%) đã cài đặt, sử dụng. Đặc biệt, có 8/11 thuế cơ sở đã hoàn thành xong công tác hỗ trợ HKD cài đặt ứng dụng.

Trong tháng 9-2025, số hộ nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile chiếm tỷ lệ 96% tổng số hộ đã cài đặt ứng dụng, với số tiền hơn 27,3 tỷ đồng, kịp thời bổ sung vào ngân sách.

Ông Lê Minh Nhựt-Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai-khẳng định: Ứng dụng eTax Mobile là một mảnh ghép quan trọng của hệ thống dịch vụ công bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế, mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, thu thuế.

Vì thế, Thuế tỉnh tiếp tục hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, phấn đấu 100% HKD trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ thuế qua ứng dụng này.

