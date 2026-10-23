Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Dự án được triển khai tại thôn Cát Khánh, xã Đề Gi với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng trên diện tích đất 17.080 m², thời gian hoạt động là 50 năm.

ubnd-tinh-yeu-cau-nha-dau-tu-khong-su-dung-thiet-bi-hieu-suat-thap-va-uu-tien-su-dung-lao-dong-dia-phuong-anh-ha-duy.jpg
UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư không sử dụng thiết bị hiệu suất thấp và ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Ảnh minh họa: Hà Duy

Mục tiêu của dự án nhằm sản xuất bê tông thương phẩm, các sản phẩm từ bê tông và gạch không nung. Quy mô sản xuất bao gồm: bê tông thương phẩm đạt 100 m³/giờ; gạch không nung đạt 10.000.000 viên/năm; ống cống bê tông ly tâm đạt 7.000 sản phẩm/năm.

Về tiến độ thực hiện, dự án đặt mốc hoàn thiện pháp lý (đăng ký đầu tư, thuê đất) vào quý IV/2026; thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị từ quý I/2027 đến quý III/2027; chạy thử và kiểm định vào quý IV/2027 và chính thức vận hành từ quý I/2028.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, không sử dụng thiết bị hiệu suất thấp và ưu tiên sử dụng lao động địa phương.

Đồng thời, các sở, ban, ngành liên quan và UBND xã Đề Gi có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Thời sự

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

null