Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

(GLO)- Ðến nay, tỉnh Gia Lai còn 52 dự án đầu tư ngoài ngân sách chưa khởi công theo kế hoạch đăng ký, trong đó, 31 dự án đã quá thời điểm phải khởi công.

Trước thực tế này, các địa phương đang tập trung xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng hành cùng nhà đầu tư để đưa dự án sớm triển khai trên thực tế.

Gỡ vướng từ cơ sở

Theo ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính, những địa phương còn nhiều dự án chậm khởi công gồm phường Quy Nhơn Bắc với 4 dự án, phường Quy Nhơn 3 dự án và xã Phú Thiện 3 dự án. Các địa phương còn 2 dự án chưa khởi công như: Ia Rsai, Ia Pia, Ia Le, Canh Vinh, Quy Nhơn Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Ia Lâu, Phù Mỹ, Chư Pưh…

Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật. Việc nhận diện cụ thể từng điểm nghẽn đang giúp chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư xử lý theo từng nhóm vấn đề, từng dự án.

Tại xã Phù Mỹ Tây, Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Mỹ Hòa do Công ty TNHH Bình Minh Agri làm chủ đầu tư có diện tích gần 11 ha, vốn đầu tư hơn 85 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi 24.000 con heo thịt/năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thị Quý, tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án đạt khoảng 80%. Xã đã phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành đo đạc, xác định nguồn gốc đất, ranh giới đối với 18 hộ bị ảnh hưởng, tiến hành kiểm đếm tài sản, hoa màu… để hoàn thành phương án bồi thường trong tháng 9-2026.

“Địa phương đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đồng thời hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng… để tạo điều kiện cho nhà đầu tư khởi công trong tháng 10-2026” - bà Quý cho hay.

Ông Lưu Anh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh Agri - cho biết: Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các thủ tục để khởi công dự án đã cơ bản hoàn thành. Doanh nghiệp đang tiến hành khâu họp dân, thống nhất giá đất bồi thường để chi trả và dự kiến khởi công trong tháng 10-2026, đồng thời cam kết đưa dự án vào hoạt động trong quý I/2027.

Công tác bồi thường, GPMB các dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 và Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) đã được giải quyết, nhà đầu tư đang triển khai thi công. Ảnh: N.G

Tại phường Quy Nhơn Bắc, 4 dự án chậm triển khai gồm Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2, Nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, Nhà ở xã hội Long Vân 1 và Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường - cho hay: Các vướng mắc về bồi thường, GPMB đã được giải quyết; địa phương tiếp tục phối hợp xử lý thủ tục về giao đất, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và điều kiện pháp lý để dự án đủ điều kiện khởi công. Các dự án dự kiến khởi công trong tháng 10-2026.

Tại xã Ia Le, 5/6 dự án đã khởi công theo đúng tiến độ trong tháng 9-2026; dự án còn lại là Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Vân Chính đang vướng quy hoạch chi tiết 1/500.

“Để triển khai dự án, địa phương phối hợp với nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch. Dự án dự kiến khởi công vào đầu tháng 10-2026” - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Trình thông tin.

Còn ở xã Phú Thiện, trong 3 dự án chăn nuôi heo công nghệ cao đang triển khai có 1 dự án chậm khởi công là Trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm do Công ty TNHH Điền Khang Farm làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Địa phương đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan chức năng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời lấy ý kiến về đồ án quy hoạch. Dự kiến, sau khi hoàn thành thủ tục, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công ngay.

Theo sát tiến độ, xử lý trách nhiệm

Cùng với tháo gỡ vướng mắc, tỉnh đang tăng cường kiểm tra thực địa để nắm tiến độ và đôn đốc các bên thực hiện cam kết. Ngày 19-9 vừa qua, tổ công tác liên ngành do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Xuân Vĩnh làm tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ một số dự án tại các xã Đề Gi, Phù Mỹ Tây, Hòa Hội, Phù Cát và Hội Sơn.

Tổ công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Cát Khánh (xã Đề Gi). Ảnh: N.H

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận nhiều dự án đã có chuyển biến trong công tác bồi thường, GPMB và hoàn thiện thủ tục pháp lý; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp để xử lý dứt điểm những vướng mắc còn lại.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh đề nghị các nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện nghiêm các mốc tiến độ đã cam kết; khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường và tổ chức thi công ngay trên phần diện tích đã đủ điều kiện bàn giao, không chờ hoàn thành toàn bộ mặt bằng mới triển khai. Các DN phải lập tiến độ chi tiết từng hạng mục gửi Sở Tài chính để theo dõi, giám sát.

Đối với dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ phía nhà đầu tư, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và tham mưu UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

“Đối với chính quyền cấp xã, chủ tịch UBND các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB, xác nhận nguồn gốc đất và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Hằng tuần phải rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền lên cấp trên, không để vướng mắc tồn đọng kéo dài” - ông Vĩnh yêu cầu.