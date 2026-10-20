Phát huy nguồn vốn từ quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Với phương châm “gần dân”, “sát dân”, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phát huy vai trò là kênh cung ứng vốn cho thành viên, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn.

Nguồn vốn được đưa vào sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, góp phần cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Gần 30 năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Kon Dơng (xã Mang Yang) đã trở thành một trong những kênh vốn được người dân địa phương tiếp cận để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bà Trần Thị Kim Yến - Giám đốc Quỹ - cho biết mức lãi suất cho vay hiện là 8,4%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 9,6%/năm đối với khoản vay dài hạn; thủ tục được thực hiện theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho thành viên tiếp cận vốn. Cán bộ Quỹ cũng nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của từng hộ vay để hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả.

9 tháng năm 2026, Quỹ TDND Kon Dơng đã giải ngân 600 lượt, với tổng số tiền hơn 135 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện hơn 118 tỷ đồng, không có nợ xấu. Những năm trước, tỷ lệ nợ xấu của Quỹ dưới 1%.

Nhờ nguồn vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Kon Dơng, ông Nguyễn Đình Toản (bên phải, xã Mang Yang) có điều kiện đầu tư sản xuất. Ảnh: Hồng Thương

Nguồn vốn từ Quỹ đã được nhiều hộ sử dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Đình Toản (thôn Kon Dơng 4, xã Mang Yang) cho hay, gia đình có 4 ha đất sản xuất. Từ năm 2012 đến nay, gia đình vay vốn Quỹ TDND Kon Dơng để đầu tư trồng, chăm sóc cà phê, sầu riêng, hồ tiêu; lợi nhuận từ bán sản phẩm đạt gần 1 tỷ đồng/năm.

Tương tự, bà Đào Thị Lan Hương (cùng thôn Kon Dơng 4) cho biết: Trước đây, quán tạp hóa gia đình có quy mô nhỏ nên lợi nhuận không cao. Đầu năm 2025, tôi vay 1 tỷ đồng từ Quỹ TDND Kon Dơng để mở rộng kinh doanh. Hiện doanh thu đạt 40 - 50 triệu đồng/tháng, lợi nhuận khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Theo ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang: Cùng với hoạt động cho vay, Quỹ TDND Kon Dơng có các chương trình tạo thuận lợi để người dân tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Xã đang chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và cơ quan chuyên môn quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn liên quan thủ tục đất đai, đăng ký kinh doanh và các hồ sơ cần thiết, tạo điều kiện cho những hộ có nhu cầu tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập.

Tại xã Tây Sơn, nguồn vốn từ Quỹ TDND Bình Nghi và Quỹ TDND Quang Trung cũng được đưa vào sản xuất, kinh doanh của các hộ dân. Bà Phùng Thị Thanh, Giám đốc Quỹ TDND Bình Nghi, cho hay Quỹ phối hợp thực hiện thủ tục nhanh gọn để thành viên tiếp cận vốn.

Tính từ đầu năm 2026 đến hết tháng 9, Quỹ giải ngân 514 hồ sơ, với các khoản vay từ 200 - 300 triệu đồng; doanh số cho vay đạt 133,5 tỷ đồng; doanh số thu nợ hơn 147,8 tỷ đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm hơn 153,9 tỷ đồng và dư nợ tín dụng hơn 133,9 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu hằng năm ở mức 0,02 - 0,03% tổng dư nợ.

Bà Đào Thị Lan Hương (xã Mang Yang) mở rộng quy mô kinh doanh sau khi tiếp cận vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Kon Dơng. Ảnh: Hồng Thương

Đối với Quỹ TDND Quang Trung, bà Phan Thị Cẩm Nhung, Giám đốc Quỹ, cho hay nắm rõ địa bàn và tình hình tài chính của thành viên nên đơn vị thuận lợi hơn trong thẩm định, hướng dẫn tiếp cận vốn tín dụng nhanh chóng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ đã giải ngân 27 hồ sơ với số tiền hơn 8 tỷ đồng; doanh số cho vay hơn 59,9 tỷ đồng, doanh số thu nợ hơn 61,6 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động hơn 61 tỷ đồng và tổng dư nợ tín dụng hơn 62,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Hậu - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Tây Sơn - cho biết: 2 Quỹ TDND đã cung cấp vốn cho người dân đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận vốn, sử dụng đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất và trả nợ đúng hạn.

Ông Ngô Thanh Lý - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - thông tin: Toàn tỉnh hiện có 33 Quỹ TDND với 74.185 thành viên, tổng vốn điều lệ 133,841 tỷ đồng. Các Quỹ hoạt động dưới sự quản lý, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, có tính liên kết hệ thống; 100% Quỹ có lãi và tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định. Đặc biệt, từ nguồn vốn cho vay đã hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, giảm nghèo, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương.

“Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các Quỹ hoạt động ổn định, phát triển thành viên, mở rộng quy mô và tăng khả năng cung ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn” - ông Lý nhấn mạnh.