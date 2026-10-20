Lãi suất tiết kiệm ngày 20-10: Loạt ngân hàng giảm, nơi nào vẫn trên 7%/năm?

(GLO)- Lãi suất tiết kiệm ngày 20-10 ghi nhận diễn biến mới sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. LPBank giảm đến 0,6 điểm phần trăm ở một số kỳ hạn, VietBank hạ 0,5 điểm phần trăm.

Thị trường tiền gửi ngày 20-10 tiếp tục chịu tác động từ chỉ đạo điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Theo thông tin công bố ngày 19-10, cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời không chạy đua tăng lãi suất huy động gây cạnh tranh thiếu lành mạnh và bất ổn thị trường tiền tệ.

Loạt ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh nguồn vneconomy.vn

Sau chỉ đạo này, LPBank và VietBank là những ngân hàng đầu tiên công bố điều chỉnh biểu lãi suất. Theo cập nhật ngày 20-10 của Tạp chí Kinh tế và Chứng khoán Việt Nam, LPBank giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở nhiều kỳ hạn, mức giảm cao nhất là 0,6 điểm phần trăm. VietBank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6-36 tháng

Cụ thể, tại LPBank, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1 tháng còn 4,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,5%/năm, còn kỳ hạn 3-5 tháng cùng ở mức 4,55%/năm. Với nhóm kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm; kỳ hạn 6 tháng còn 6,5%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng còn 6,7%/năm.

Mức giảm mạnh nhất được áp dụng với kỳ hạn 13-18 tháng, từ mức trước đó giảm 0,6 điểm phần trăm xuống còn 6,55%/năm. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 24-25 tháng còn 6,7%/năm; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,6%/năm và kỳ hạn 48-60 tháng còn 5,2%/năm. Lãi suất gửi tại quầy thấp hơn ở một số kỳ hạn, cho thấy khách hàng cần phân biệt hình thức gửi khi so sánh các biểu niêm yết.

Tại VietBank, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng giảm còn 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 5,5%/năm. Tiền gửi kỳ hạn 12-14 tháng được áp dụng mức 5,6%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng ở mức 5,8%/năm và các kỳ hạn 18-36 tháng cùng còn 5,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng được giữ ở mức 4,6%/năm.

Dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trực tuyến vẫn có sự phân hóa. Theo khảo sát được công bố ngày 20-10, một số ngân hàng tiếp tục áp dụng mức trên 7%/năm ở những kỳ hạn nhất định, thường kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc sản phẩm cụ thể.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Sacombank niêm yết mức 7,2%/năm đối với khoản tiền gửi trực tuyến từ 500 triệu đồng; Bac A Bank ở mức 7,05%/năm. VCBNeo, MBV và VPBank cùng có mức 7%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, Sacombank áp dụng mức 7,5%/năm cho khoản gửi trực tuyến từ 500 triệu đồng; Saigonbank ở mức 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank và VPBank cùng niêm yết 7,1%/năm.

Việc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động diễn ra trong bối cảnh NHNN yêu cầu đồng thời giảm chi phí vay vốn cho nền kinh tế. Cơ quan quản lý đề nghị các tổ chức tín dụng tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống và chất lượng tín dụng.