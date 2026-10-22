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Vietlott có người trúng 31,2 tỷ đồng, Jackpot hơn 177 tỷ đồng chờ chủ nhân

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Vietnamnet)

(GLO)- Vietlott vừa tìm được khách hàng trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 31,2 tỷ đồng. Trong khi đó, giải Jackpot Power 6/55 trị giá hơn 177 tỷ đồng tiếp tục thu hút sự chú ý khi chuẩn bị quay thưởng vào tối 22-10.

Cụ thể, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 1.578 của Mega 6/45 diễn ra tối 21-10, Hội đồng quay thưởng Vietlott xác định có 1 vé trúng giải Jackpot trị giá 31.281.381.500 đồng. Dãy số may mắn mang lại giải thưởng lớn cho người chơi là 04-10-14-22-25-44.

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Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 31,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet

Với giá trị giải thưởng này, người trúng Jackpot sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Cụ thể, thuế được tính ở mức 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng. Như vậy, số tiền thuế phải nộp ước tính hơn 3,12 tỷ đồng; số tiền thực nhận sau khi khấu trừ thuế còn khoảng 28,15 tỷ đồng.

Ngoài giải Jackpot, kỳ quay Mega 6/45 nói trên còn ghi nhận nhiều người chơi trúng các giải thưởng khác. Cụ thể, có 63 vé trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 1.882 vé trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 28.104 vé trúng giải ba, mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Trong khi đó, Vietlott sẽ tiếp tục quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 vào ngày 22-10. Giá trị Jackpot 1 tính đến kỳ quay ngày 20-10 đã vượt 177 tỷ đồng. Jackpot 2 có giá trị khoảng 5,2 tỷ đồng.

Nếu kỳ quay thưởng lần này chưa có vé nào trùng khớp với bộ số trúng thưởng theo thể lệ, giá trị Jackpot sẽ tiếp tục được tích lũy cho các kỳ quay tiếp theo.

Được biết, giải Jackpot 1 có số tiền lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott là hơn 344,9 tỷ đồng, được trao cho 1 khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7-2025.

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