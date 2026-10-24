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Cổ phiếu AI giảm áp lực bán, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Anthropic

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, VnEconomy, Reuters)

(GLO)- Áp lực bán cổ phiếu AI dịu lại trong phiên 23-10 tại Mỹ, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic và báo cáo kinh doanh sắp công bố của các tập đoàn công nghệ lớn.

Anthropic dự kiến sớm công bố tài liệu cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, tài chính và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

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Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán New York tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết thúc phiên 23-10, Nasdaq Composite giảm 0,21%, xuống 25.955,34 điểm, thu hẹp đáng kể mức giảm so với phiên trước. Một số cổ phiếu công nghệ phục hồi, trong đó Microsoft tăng nhẹ, Micron Technology tăng gần 3% và AMD tăng gần 2%.

Tuy nhiên, sức ép lan sang các lĩnh vực khác khiến thị trường chung tiếp tục đi xuống. Chỉ số S&P 500 giảm 0,52%, còn 7.623,68 điểm; Dow Jones mất 652,82 điểm, tương đương 1,23%, xuống 52.215,16 điểm.

Các nhóm tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và y tế đồng loạt giảm giá. Tính cả tuần, S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq giảm 0,7%, trong khi Dow Jones tăng 0,4%.

Trước đó, phiên 22-10 chứng kiến Nasdaq mất 2,6% và S&P 500 giảm 1,21%. Cổ phiếu Meta Platforms giảm khoảng 7% dù doanh thu quý III vượt dự báo.

Kế hoạch tạo thêm một loại cổ phiếu để huy động vốn phục vụ đầu tư của Meta làm gia tăng lo ngại về chi phí mở rộng hạ tầng AI đối với cổ đông.

Những lo ngại về nhu cầu vốn và khả năng sinh lời tiếp tục chi phối tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư quan ngại chi phí vay để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip AI ngày càng lớn, trong khi định giá cao của nhiều doanh nghiệp công nghệ có thể không tương xứng với triển vọng lợi nhuận.

Trên thị trường tín dụng, chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp AI lớn nhìn chung giảm nhẹ trong phiên 23-10, sau khi tăng ở phiên trước.

Dù vậy, diễn biến suy yếu của các doanh nghiệp hạ tầng như CoreWeave vẫn làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận vốn và chi phí tài trợ trong thời gian tới.

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