Ngành chế biến gỗ phấn đấu xuất khẩu gần 1,33 tỷ USD trong năm 2026

(GLO)- Chiều 22-10, tại phường Quy Nhơn, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự hội nghị.

Theo báo cáo của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai, trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ của tỉnh đạt hơn 978 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ, bằng 80% kế hoạch năm và chiếm 33,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, đồ gỗ nội, ngoại thất đạt 406,2 triệu USD (tăng 22%); nhóm sản phẩm gỗ kết hợp kim loại, nhựa, giả mây đạt 192,7 triệu USD (tăng 47,9%); các sản phẩm khác như nguyên liệu, dăm gỗ, viên nén đạt 379,2 triệu USD (tăng 12,3%).

Kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm và thích ứng với biến động thị trường của doanh nghiệp trong ngành.

Đồng hành cùng hội viên, thời gian qua, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai đã kiến nghị Trung ương cũng như tỉnh tháo gỡ khó khăn về thuế, vốn, nguyên liệu và chi phí sản xuất.

Hiệp hội còn phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử xuyên biên giới; triển khai các hoạt động đào tạo về quản trị sản xuất, tự động hóa, chuyển đổi xanh, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngành gỗ vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Theo Hiệp hội, chi phí nguyên liệu, vật tư đầu vào và lãi vay còn cao; nguồn cung gỗ lớn khan hiếm.

Chi phí thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng sản xuất là trở ngại đối với doanh nghiệp. Vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gỗ rừng trồng ở khâu nhập khẩu cũng cần được tháo gỡ.

Trong quý IV, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai dự kiến kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ đạt khoảng 351,6 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu cả năm lên gần 1,33 tỷ USD, tăng 21,7% so với năm 2025 và vượt khoảng 9% kế hoạch.

Để đạt mục tiêu, các doanh nghiệp thành viên đang nỗ lực tập trung đa dạng hóa thị trường, đầu tư sản phẩm mới, đổi mới thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số và nâng hiệu quả quản trị nhằm tiết giảm chi phí.

Tại hội nghị, Hiệp hội kiến nghị quan tâm chính sách tín dụng ưu đãi cho trồng rừng gỗ lớn, phát triển vùng nguyên liệu có chứng chỉ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và chế biến sâu.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, chuẩn bị Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn năm 2027 - QFAIR 2027, góp phần mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu gỗ Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt khó, chủ động thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lưu ý thời gian tới, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và xây dựng thương hiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp cần xác định phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn, có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; tăng cường liên kết từ trồng rừng đến chế biến, tiêu thụ, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và phát triển kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân﻿

Hiệp hội cũng cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp, phản ánh đầy đủ khó khăn và đề xuất của hội viên, cùng chính quyền tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy ngành gỗ phát triển bền vững.

Đối với các kiến nghị của Hiệp hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền, với tinh thần “việc gì làm trước, làm ngay được thì làm ngay”; triển khai song song các thủ tục theo quy định để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Những nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét, giải quyết.