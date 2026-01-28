Ngành gỗ Gia Lai đặt mục tiêu xuất khẩu 1,22 tỷ USD năm 2026

(GLO)- Chiều 28-1, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trong bối cảnh nhiều rào cản thương mại gia tăng, Hiệp hội vẫn đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 1,22 tỷ USD trong năm 2026.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện các sở, ngành hữu quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Năm 2025, ngành gỗ Gia Lai đối mặt với nhiều khó khăn khi các chính sách thuế thương mại từ thị trường Hoa Kỳ ngày càng siết chặt, yêu cầu khắt khe từ Liên minh châu Âu và tác động nặng nề của cơn bão số 13.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, giữ vững đà tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của tỉnh đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng khoảng 3% so với năm 2024, chiếm gần 32% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Trong đó, nhóm sản phẩm đồ gỗ nội - ngoại thất đạt 480,64 triệu USD, tăng 10,5%, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ; sản phẩm dăm gỗ và viên nén đạt 423,35 triệu USD, tăng 2,2%.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của tỉnh Gia Lai đạt gần 1,1 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội đã vận động, trích quỹ hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ trên 3.700 lao động và người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều hoạt động chuyên môn được triển khai như: Hội chợ Quốc tế Hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn 2025; tập huấn quy định EUDR của EU; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và tối ưu chuỗi cung ứng.

Việc chính thức đổi tên Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai được xem là dấu mốc quan trọng, phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh.

Năm 2026, ngành gỗ Gia Lai được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn từ tình hình chính trị thế giới, các rào cản thương mại mới như EUDR, CBAM từ thị trường EU và xu hướng bảo hộ gia tăng tại Hoa Kỳ.

Trước bối cảnh đó, Hiệp hội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,22 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm như: đa dạng hóa thị trường, tái cấu trúc chuỗi cung ứng nguyên liệu, thúc đẩy chuyển đổi số và sản xuất xanh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai trong năm vừa qua; nhất là việc kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, diễn đàn trong và ngoài nước.

Đồng thời, ngành cũng đã chủ động phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan của hội viên đến các cấp chính quyền.

Trước những khó khăn trong năm 2026 dự báo sẽ tác động rất lớn đến ngành chế biến gỗ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường, chính sách quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và bền vững.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tăng cường liên kết chuỗi từ trồng rừng, chế biến đến xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành gỗ cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động kỹ thuật và đội ngũ quản lý, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời, mở rộng liên kết vùng, hợp tác giữa các hiệp hội ngành hàng và đối tác quốc tế; xây dựng hình ảnh ngành gỗ Gia Lai phát triển hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng, điện năng, logistics, đào tạo lao động và xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để ngành gỗ phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.