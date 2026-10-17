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Gia Lai điều chỉnh nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4244/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án được xác định là Công ty CP Năng lượng VinEnergo. Tổ chức kinh tế trực tiếp thực hiện dự án là Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận, có trụ sở tại thôn Plei Kia (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

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Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận với tổng mức đầu tư 4.679 tỷ đồng, công suất 143 MW. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Công ty CP Năng lượng VinEnergo có trách nhiệm bảo đảm bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu như đã cam kết để Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời, Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty CP Năng lượng VinEnergo đối với dự án theo quy định pháp luật và nội dung được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thuế tỉnh Gia Lai, UBND xã Vĩnh Quang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 28-2-2026 của UBND tỉnh về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận.

Cụ thể, Quyết định số 781/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận với tổng mức đầu tư 4.679 tỷ đồng, công suất 143 MW. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và thời gian thực hiện trong vòng 36 tháng.

Nhà đầu tư chính là Công ty CP Năng lượng VinEnergo, trong khi doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án là Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận với vốn điều lệ 46,79 tỷ đồng.

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