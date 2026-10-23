Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ký kết hợp đồng Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Bắc Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-10, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh với tổng vốn đầu tư tối thiểu 150 tỷ đồng, công suất xử lý 250 tấn/ngày.

Dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cùng 19 xã, phường thuộc vùng phục vụ dự án; đại diện nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.

1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tố Uyên

Dự án do Công ty TNHH CONIC SALES V.N làm nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV Môi trường và Năng lượng CONIC Bồng Sơn là doanh nghiệp dự án. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 4,4 ha tại phường Bồng Sơn, có thời hạn hoạt động 30 năm.

Với công suất thiết kế 250 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày, nhà máy sẽ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải của 19 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh, gồm 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan và 12 xã: An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo.

2-4820.jpg
Ông Trương Nam Phong - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tố Uyên

Dự án sử dụng công nghệ xử lý hỗn hợp, ưu tiên thu hồi năng lượng, tái chế và giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp. Giá dịch vụ xử lý rác thải là 400 nghìn đồng/tấn, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí xử lý chất thải phát sinh thứ cấp.

Đến nay, 19 xã, phường trong vùng phục vụ đã cam kết đưa lượng rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn về nhà máy, bảo đảm tổng khối lượng 250 tấn/ngày.

ky-ket-hop-dong-du-an-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-khu-vuc-phia-bac-tinh.jpg
Đại diện UBND phường Bồng Sơn và Công ty TNHH CONIC SALES V.N ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Ảnh: Tố Uyên

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 16-9-2026. Trên cơ sở này, UBND phường Bồng Sơn phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư đàm phán, thống nhất nội dung hợp đồng theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường Bồng Sơn và Công ty TNHH CONIC SALES V.N ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng, tiến tới đưa nhà máy vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt, giảm ô nhiễm môi trường tại khu vực phía Bắc tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Thời sự

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

null