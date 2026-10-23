Ký kết hợp đồng Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Bắc Gia Lai

(GLO)- Ngày 23-10, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh với tổng vốn đầu tư tối thiểu 150 tỷ đồng, công suất xử lý 250 tấn/ngày.

Dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cùng 19 xã, phường thuộc vùng phục vụ dự án; đại diện nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tố Uyên

Dự án do Công ty TNHH CONIC SALES V.N làm nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV Môi trường và Năng lượng CONIC Bồng Sơn là doanh nghiệp dự án. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 4,4 ha tại phường Bồng Sơn, có thời hạn hoạt động 30 năm.

Với công suất thiết kế 250 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày, nhà máy sẽ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải của 19 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh, gồm 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan và 12 xã: An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo.

Ông Trương Nam Phong - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tố Uyên

Dự án sử dụng công nghệ xử lý hỗn hợp, ưu tiên thu hồi năng lượng, tái chế và giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp. Giá dịch vụ xử lý rác thải là 400 nghìn đồng/tấn, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí xử lý chất thải phát sinh thứ cấp.

Đến nay, 19 xã, phường trong vùng phục vụ đã cam kết đưa lượng rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn về nhà máy, bảo đảm tổng khối lượng 250 tấn/ngày.

Đại diện UBND phường Bồng Sơn và Công ty TNHH CONIC SALES V.N ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Ảnh: Tố Uyên

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 16-9-2026. Trên cơ sở này, UBND phường Bồng Sơn phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư đàm phán, thống nhất nội dung hợp đồng theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường Bồng Sơn và Công ty TNHH CONIC SALES V.N ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng, tiến tới đưa nhà máy vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt, giảm ô nhiễm môi trường tại khu vực phía Bắc tỉnh.