Khu công nghiệp Nhơn Hòa khẳng định sức hút đầu tư

(GLO)- Lợi thế vị trí giao thương, hạ tầng đồng bộ cùng chính sách hỗ trợ thiết thực giúp Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Không chỉ sớm hoàn thành chỉ tiêu thu hút dự án năm 2026, KCN Nhơn Hòa còn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng quy mô, tạo dư địa phát triển trong thời gian tới.

Lợi thế tạo sức hút

KCN Nhơn Hòa có tổng diện tích 238,2 ha, do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa làm chủ đầu tư. Nằm cạnh QL 19, kết nối với QL 1, ga đường sắt Diêu Trì, sân bay Phù Cát và cảng biển Quy Nhơn, KCN có lợi thế về giao thương, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận chuyển, thuận lợi phát triển mạng lưới logistics.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, dịch vụ tiện ích đa dạng, giá thuê đất cạnh tranh trong dài hạn cùng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng góp phần tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.

KCN Nhơn Hòa thu hút nhiều dự án thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Ảnh: T.S

Hội tụ những lợi thế đó, KCN Nhơn Hòa ghi nhận kết quả thu hút đầu tư tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, KCN thu hút thêm 5 dự án đầu tư mới, trong đó có 4 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 1 dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa chủ đầu tư KCN với đối tác, với tổng vốn đầu tư hơn 2.692 tỷ đồng.

Với kết quả này, KCN Nhơn Hòa đã hoàn thành chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026 do tỉnh giao. Lũy kế đến nay, KCN có 63 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 10.892 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 92,8% diện tích. Trong số này, 47 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; các dự án còn lại đang tích cực triển khai theo tiến độ.

Kết quả trên không chỉ đến từ những lợi thế sẵn có mà còn thể hiện tinh thần chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp của chủ đầu tư.

Ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa - cho hay: Khi có nhà đầu tư đăng ký vào KCN, Công ty đều hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng, PCCC, đánh giá tác động môi trường để sớm triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục để thụ hưởng tối đa các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại đây, ông Suraphon Wong Khieo - Phó Tổng Giám đốc điều hành nhà máy thức ăn gia súc tại KCN Nhơn Hòa (thuộc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam) cho rằng: Vị trí của KCN giúp nhà máy kết nối thuận lợi giữa vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, sự đồng hành tận tình của chủ đầu tư trước, trong và sau khi dự án đi vào vận hành là điểm tựa quan trọng, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.

Mở rộng không gian phát triển

Trước nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp thứ cấp ngày càng tăng và yêu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện hữu, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đang tập trung nguồn lực nâng cấp hạ tầng, mở rộng quy mô KCN.

Hiện tại, Công ty đang triển khai nâng công suất hệ thống cấp nước sạch từ 3.000 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm; đồng thời nâng công suất hệ thống xử lý nước thải từ 2.000 m³/ngày đêm lên 6.000 m³/ngày đêm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp.

Hạ tầng KCN Nhơn Hòa được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Ảnh: T.S

Cùng với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, dự án mở rộng KCN Nhơn Hòa giai đoạn 2 với quy mô 50,88 ha cũng đang được chủ đầu tư tập trung triển khai. Để thực hiện dự án, doanh nghiệp cần bố trí kinh phí để địa phương bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi 36,21 ha đất nông nghiệp cùng hơn 14 ha đất ở và đất vườn của người dân.

Chủ động chuẩn bị cho công tác này, chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn cắm mốc, trích đo địa chính toàn bộ diện tích cần GPMB để bàn giao UBND phường An Nhơn Nam, đồng thời chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ chi trả tiền bồi thường. Chính quyền địa phương cũng huy động nhân lực, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các đơn vị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, GPMB được triển khai thuận lợi. Đến nay, đối với 36,21 ha đất nông nghiệp, UBND phường An Nhơn Nam đã phê duyệt 8 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng trị giá 178 tỷ đồng.

Chủ đầu tư đã hoàn tất chi trả toàn bộ số tiền này cho người dân để tiếp nhận mặt bằng, tiến hành san ủi và xúc tiến xây dựng hạ tầng.

Đối với đất ở, Công ty đã hoàn thành chi trả 170,3 tỷ đồng tiền bồi thường cho 112 hộ dân, tương ứng diện tích 9,32 ha. Phần diện tích đất ở còn lại của 42 hộ dân dự kiến có giá trị bồi thường, hỗ trợ 35,8 tỷ đồng. Ngay sau khi chính quyền địa phương phê duyệt phương án bồi thường, Công ty sẽ chuyển kinh phí để thực hiện chi trả cho người dân.

“Cùng với đầu tư hoàn thiện hạ tầng phần mở rộng KCN, Công ty sẽ đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư, phấn đấu trong năm 2027 thu hút thêm 4 dự án mới, với tổng vốn đăng ký 2.150 tỷ đồng vào KCN” - ông Dũng nói.