Vietlott SMS cán mốc 5 triệu tài khoản, tăng trưởng mạnh trên nền tảng số

(GLO)- Sau gần 6 năm ra mắt, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott đã đạt mốc 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10-2026. Chỉ trong hơn 6 tháng, số tài khoản tăng thêm 1 triệu, cho thấy xu hướng mở rộng của hình thức phân phối xổ số điện toán trên nền tảng số.

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, vừa ghi nhận dấu mốc 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10-2026. Đáng chú ý, tốc độ mở rộng người dùng ngày càng nhanh khi chỉ mất hơn 6 tháng để tăng từ 4 triệu lên 5 triệu tài khoản.

Vietlott SMS cán mốc 5 triệu tài khoản đăng ký trong 6 năm. Ảnh: DNCC

Theo thông tin được Vietlott công bố, kênh phân phối qua điện thoại chính thức ra mắt vào cuối năm 2020, nhằm mang đến phương thức tiếp cận các sản phẩm xổ số điện toán thuận tiện hơn cho người chơi.

Ngày 25-7-2023, hệ thống ghi nhận 1 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng đầu tiên. Đến tháng 4-2026, số lượng tài khoản đạt mốc 4 triệu và tiếp tục tăng lên 5 triệu vào cuối tháng 10 cùng năm.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng ở giai đoạn gần đây có sự cải thiện rõ rệt. Nếu giai đoạn từ 2 triệu lên 3 triệu tài khoản mất khoảng 1 năm, tương ứng bình quân 100.000 tài khoản mới mỗi tháng, thì giai đoạn từ 4 triệu lên 5 triệu chỉ mất hơn 6 tháng. Bình quân mỗi tháng, kênh phân phối này tăng thêm khoảng 167.000 tài khoản.

Theo phân tích của doanh nghiệp, một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng là sức hút từ các sản phẩm xổ số tự chọn với giá trị giải thưởng lớn. Riêng trong tháng 8-2026, sản phẩm Lotto 5/35 ghi nhận 5 người trúng giải Độc đắc. Sang tháng 10, các giải Jackpot của Power 6/55 và Mega 6/45 tiếp tục tăng cao, có thời điểm tiến sát ngưỡng 200 tỷ đồng.

Những thông tin về giải thưởng lớn thu hút sự quan tâm của người chơi, góp phần thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu và tham gia dự thưởng qua các nền tảng số.

Bên cạnh sức hút từ sản phẩm, việc mở rộng mạng lưới đối tác cũng là một trong những yếu tố giúp Vietlott SMS tiếp cận thêm người dùng.

Hiện nay, ngoài ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, dịch vụ đã được tích hợp trên hơn 40 kênh đối tác, bao gồm các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử như Viettel Money, MoMo, Vietcombank, MB Bank...

Thông qua việc tích hợp này, người dùng có thể tiếp cận các sản phẩm xổ số điện toán ngay trên những nền tảng quen thuộc, không nhất thiết phải cài đặt thêm một ứng dụng riêng. Tùy từng kênh liên kết, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro, Bingo 18 và Lotto 5/35.

Việc đa dạng hóa điểm tiếp cận giúp đơn giản hóa thao tác lựa chọn sản phẩm, thanh toán và tham gia dự thưởng, phù hợp với thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại của nhiều người.