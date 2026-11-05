Đẩy nhanh giải ngân, giải phóng mặt bằng, hoàn thành các chỉ tiêu được giao

(GLO)- Sáng 5-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2026.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành và 135 xã, phường, hiệp hội doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10-2026 tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Trong tháng, toàn tỉnh thu hút mới 20 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 31.673 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 251 dự án (vượt 47,65% kế hoạch), tổng vốn đầu tư hơn 237.498 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 7,35%, tính chung 10 tháng tăng 8,61% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng có 85 dự án công nghiệp đi vào hoạt động, tổng vốn 17.076 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt hơn 20.197 tỷ đồng, tăng 21,1% cùng kỳ. Du lịch tăng trưởng mạnh, tháng 10 đón 798.000 lượt khách, tăng 17,5% cùng kỳ; lũy kế 10 tháng toàn tỉnh đón 14,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 205.970 lượt.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định. Vụ Mùa gieo trồng 193.209 ha, đạt 95,6% kế hoạch; đàn heo tăng 12,1%, đàn bò tăng 1,7%, đàn gia cầm tăng 3,4%; thủy sản đạt 274.361 tấn, tăng 2,6%; không xảy ra cháy rừng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 31-10 đạt 23.601 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán, trong đó thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) đạt 102,7% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 22.327 tỷ đồng, bằng 83,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố, cao hơn mức bình quân cả nước và đứng thứ 3/6 trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...

Trong tháng 11, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100%; thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát; phấn đấu thu ngân sách vượt ít nhất 15% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá KPI thực chất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm xử lý công việc. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và những tháng vừa qua; đồng thời đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương đã có chuyển biến.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhất là tiến độ một số dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm vẫn còn.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ số KPI là xu hướng tất yếu, từ Trung ương đến địa phương và từng cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc triển khai, chủ động thích ứng; đồng thời, cán bộ có quyền phản ánh, kiến nghị nếu việc đánh giá KPI chưa phù hợp.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn thông tin tình hình triển khai các dự án. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với những dự án chậm triển khai, các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bên, không đổ lỗi chung chung cho doanh nghiệp hoặc chính quyền. Những dự án khó khăn về vốn cần chủ động phối hợp với tổ chức tín dụng để tháo gỡ.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Đối với dự án kéo dài nhiều năm, phải làm rõ trách nhiệm của bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND địa phương và các cơ quan liên quan; không chỉ ban hành văn bản, báo cáo khó khăn mà phải trực tiếp xuống cơ sở đối thoại, vận động người dân và giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả làm việc chưa cao. Qua đánh giá KPI, hơn 50% trường hợp có kết quả dưới mức bình quân; một số nơi còn thủ tục hành chính rườm rà, phát sinh giấy tờ, cuộc họp không cần thiết, phân công công việc chưa hợp lý, để tồn đọng kéo dài.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát, đánh giá thực chất năng lực, hiệu quả công tác của từng cán bộ, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo cấp phòng; chấn chỉnh tình trạng cố tình kéo dài công việc, né tránh trách nhiệm hoặc phát sinh thêm đầu việc để đối phó với KPI.

Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ được giao theo dõi, kiểm tra, làm rõ những đơn vị có số lượng công việc, văn bản tăng đột biến. Cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét điều động, điều chuyển hoặc thay thế; việc bố trí cán bộ phải căn cứ năng lực, kết quả công việc và yêu cầu thực tiễn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Minh Trung công bố kết quả KPI các sở, ngành, địa phương trong tháng 10. Ảnh: Trọng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển. Người đứng đầu phải chủ động, quyết đoán, xử lý công việc nhanh gọn, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài qua nhiều cấp, nhiều khâu; tăng cường trao đổi trực tiếp, phối hợp giữa các cơ quan thay vì mất nhiều thời gian ban hành văn bản qua lại.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2026, các sở, ngành, địa phương phải bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Trong đó, công tác thống kê, thu thập, cập nhật và kiểm chứng dữ liệu phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phản ánh đúng thực tiễn phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý số liệu hiện nay chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đánh giá tăng trưởng và hoạch định chính sách.

Do đó, cơ quan thống kê cần phối hợp với các đơn vị rà soát, thống nhất dữ liệu; từng ngành, lĩnh vực phải chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu được phân công.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân, nhất là dự án quy mô lớn, có khả năng tạo động lực tăng trưởng; tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Đối với thu ngân sách, cần khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa các khu đất đủ điều kiện ra đấu giá, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thu.

Ở cơ sở, các xã, phường cần phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với các hoạt động cuối năm, các sở, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị chu đáo các sự kiện văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo và hoạt động phục vụ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Việc tổ chức cần gắn với mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thu hút khách du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ; trong đó, ngành du lịch và giao thông phối hợp tăng cường kết nối, duy trì các chuyến bay đến Gia Lai, tạo thuận lợi cho người dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; triển khai các nhiệm vụ Trung ương giao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

Các dự án, đề án về nền tảng dữ liệu, ứng dụng công nghệ phải được thực hiện đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang báo cáo kế hoạch thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách các tháng cuối năm. Ảnh: Trọng Lợi

Về xây dựng vị trí việc làm, từng cơ quan, đơn vị và phòng chuyên môn cấp xã phải chủ động xác định nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, thời gian và khối lượng công việc của từng vị trí, làm cơ sở xác định định mức biên chế, bố trí nhân lực hợp lý. Việc xây dựng phải bảo đảm khách quan, sát thực tế, không giao khoán chung cho một bộ phận.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó nguy cơ hạn hán và thời tiết cực đoan; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những đơn vị, cá nhân trì trệ, thiếu trách nhiệm; đồng thời siết chặt việc đánh giá hiệu quả công việc theo hướng thực chất, qua đó xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.