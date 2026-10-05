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Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng kết nối Nhà máy xử lý rác thải xã Gào, với tổng mức đầu tư dự kiến 99 tỷ đồng.

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Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng kết nối Nhà máy xử lý rác thải xã Gào, với tổng mức đầu tư dự kiến 99 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm kết nối thuận lợi đến Nhà máy xử lý rác thải xã Gào, phục vụ nhu cầu vận chuyển rác thải, hàng hóa và đi lại của người dân, doanh nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 7,038 km; điểm đầu tại Km0+000, giao đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 14), điểm cuối tại Km7+038, giáp đường Trần Can, xã Gào. Dự án sẽ tận dụng tối đa nền, mặt đường hiện trạng để nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện mặt đường bằng bê tông nhựa. Trên tuyến, dự kiến xây dựng 1 cầu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Cùng với đó, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh (đoạn qua khu vực trung tâm xã Ia Kênh cũ), hệ thống an toàn giao thông và các công trình phụ trợ khác phù hợp với phạm vi đầu tư, nhu cầu thực tế và quy hoạch.

Việc nâng cấp tuyến đường Vũ Lăng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính xã, các khu dân cư, khu sản xuất với các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Dự án thực hiện trong thời gian từ năm 2027 - 2029.

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