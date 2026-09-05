Đập thủy điện cao nhất thế giới 315 m bước vào giai đoạn vận hành

(GLO)- Đập thủy điện Song Giang Khẩu tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), công trình sở hữu đập cao 315 m - cao nhất thế giới, đã đưa 3 tổ máy thuộc giai đoạn đầu vào vận hành, mở rộng khả năng cung cấp điện và điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông Đại Độ.

Trước đó, tổ máy thứ ba của Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu đã hoàn tất quá trình chạy thử và được đưa vào vận hành ngày 31-8. Tổ máy đầu tiên của nhà máy được hòa lưới vào tháng 6-2026, tiếp đến là tổ máy thứ hai.

Đập thủy điện Song Giang Khẩu ở tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: PowerChina

Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu nằm trên thượng nguồn sông Đại Độ, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Đập chính của công trình cao 315 m, được xác định là đập cao nhất thế giới.

Dự án có tổng công suất lắp đặt 2 triệu kW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 500.000 kW. Nhà máy sử dụng các tổ máy phát điện với turbine Francis. Hồ chứa của công trình có tổng dung tích khoảng 2,9 tỷ m³.

Khi toàn bộ các tổ máy đi vào vận hành, nhà máy dự kiến sản xuất trung bình khoảng 7,7 tỷ kWh điện mỗi năm. Công trình đồng thời đảm nhiệm chức năng điều tiết nguồn nước và hỗ trợ kiểm soát lũ trên lưu vực sông Đại Độ.

Theo các số liệu được công bố, hồ chứa Song Giang Khẩu còn có vai trò điều tiết cho hệ thống thủy điện bậc thang ở hạ lưu. Việc điều tiết nguồn nước được kỳ vọng giúp các nhà máy thủy điện phía dưới tăng sản lượng khoảng 6,6 tỷ kWh mỗi năm.

Từ khi tổ máy đầu tiên được đưa vào vận hành hồi tháng 6, nhà máy đã cung cấp khoảng 500 triệu kWh điện cho hệ thống.

Nguồn điện này góp phần bổ sung nguồn cung trong giai đoạn nhu cầu sử dụng điện tăng cao tại tỉnh Tứ Xuyên và khu vực kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh.

Dự án Song Giang Khẩu được phê duyệt năm 2015 và được xây dựng trong khoảng 11 năm. Việc xây dựng công trình diễn ra tại khu vực núi cao với điều kiện địa hình và địa chất phức tạp.