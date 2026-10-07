200 đoàn tàu metro mới của Hà Nội sẽ chạy trên những tuyến nào?

(GLO)- 200 đoàn tàu metro do Vingroup và Alstom cung cấp sẽ phục vụ 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, với tổng chiều dài khoảng 303,5 km. Trong đó, 117 đoàn sẽ được lắp ráp tại Việt Nam.

Vingroup và tập đoàn Alstom của Pháp vừa ký hợp đồng cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển mạng lưới metro của Thủ đô.

Vingroup và Alstom hợp tác chuyển giao công nghệ, hướng tới lắp ráp 117 đoàn tàu metro tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh/Znews

Theo thỏa thuận, Alstom sẽ cung cấp 83 đoàn tàu được sản xuất tại Pháp. 117 đoàn còn lại sẽ được Vingroup sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, với sự hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và linh kiện từ Alstom; qua đó hướng tới nâng cao năng lực của ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

200 đoàn tàu này được thiết kế để phục vụ 5 tuyến metro gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14.

Cụ thể, tuyến metro số 1 kết nối khu vực Thường Tín với sân bay quốc tế Nội Bài, đi qua khu vực trung tâm Hà Nội. Đây là tuyến có vai trò tạo trục giao thông đường sắt đô thị xuyên thành phố, kết nối khu vực phía Nam với phía Bắc Thủ đô và sân bay Nội Bài.

Tuyến metro số 2 kết nối sân bay Nội Bài với khu vực Dân Hòa. Tuyến đi qua nhiều khu vực quan trọng của Hà Nội, tạo kết nối trực tiếp giữa sân bay với khu vực đô thị trung tâm và phía Nam thành phố.

Tuyến số 8 có hướng Hòa Lạc - Dương Xá, kết nối khu vực phía Tây với phía Đông Hà Nội. Tuyến được kỳ vọng hỗ trợ kết nối Hòa Lạc với khu vực đô thị trung tâm và các khu vực phát triển mới của thành phố.

Tuyến số 10 có hướng Đông Anh - Times City - Đông Anh, hình thành trục kết nối khu vực phía Bắc với khu vực trung tâm và phía Đông Nam Hà Nội. Trong khi đó, tuyến số 14 kết nối khu vực cầu Thăng Long với Gia Lâm, góp phần tăng khả năng kết nối giữa phía Bắc và phía Đông thành phố.

5 tuyến trên nằm trong nhóm các dự án đường sắt đô thị mà Vingroup được giao vai trò tổng thầu EPC thông qua các công ty thành viên. Việc chuẩn bị 200 đoàn tàu nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành khi các tuyến hoàn thành, đồng thời tạo tiền đề cho việc hình thành năng lực sản xuất, lắp ráp phương tiện đường sắt tại Việt Nam.

Sơ đồ hướng tuyến của 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội do doanh nghiệp của Vingroup làm tổng thầu. Đồ họa: Tâm Thảo/VnExpress

Các đoàn tàu thuộc dòng Metropolis 5 toa của Alstom, sử dụng thân tàu bằng hợp kim nhôm nhằm giảm trọng lượng, tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Tàu được thiết kế với khả năng vận hành tự động hoàn toàn, không cần người lái, đạt cấp độ tự động hóa GoA4.

Được biết, Hà Nội đang định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km và 18 tuyến đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, việc đưa 200 đoàn tàu mới vào kế hoạch khai thác được kỳ vọng góp phần tạo năng lực vận tải khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và tăng kết nối giữa các khu vực của Thủ đô.