Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố chủ trại heo xả trên 240 tấn chất thải ra môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nuôi heo với quy mô hơn 4.000 con nhưng lại xả trực tiếp trên 240 tấn chất thải không qua xử lý ra bên ngoài, 1 chủ trang trại ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện: Trang trại chăn nuôi heo của ông Tô Xuân Hồng (thôn K’Dập, xã Kon Gang) tổ chức chăn nuôi heo quy mô lớn với 4.150 con heo thịt.

Mỗi ngày, trang trại này phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

doi-tuong-hong-bia-trai-da-bi-khoi-to-vi-thai-hon-240-tan-chat-thai-tu-trang-trai-nuoi-heo-ra-ngoai-moi-truong-anh-tuan-anh.jpg
Đối tượng Hồng (bìa trái) đã bị khởi tố vì thải hơn 240 tấn chất thải từ trang trại nuôi heo ra môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi và phát hiện cơ sở có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi.

Khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, rộng khoảng 1,1 ha. Quá trình điều tra xác định, khối lượng chất thải thải ra ngoài môi trường chưa qua xử lý là 240,525 tấn.

hang-tram-tan-chat-thai-tu-trang-trai-nuoi-heo-da-bi-xa-ngoai-moi-truong-anh-tuan-anh.jpg
Hàng trăm tấn chất thải từ trang trại nuôi heo xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Tại cơ quan điều tra, ông Tô Xuân Hồng khai nhận: Quá trình hoạt động không thực hiện xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng các công trình xử lý chất thải, thải trực tiếp chất thải ra môi trường đất để thấm tự nhiên.

Ngày 5-6-2026, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định xác định các mẫu chất thải đều là chất thải rắn thông thường. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định chuyên môn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Xuân Hồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

Pháp luật

(GLO)- Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Khánh (SN 1998) 9 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Xuân Phát (SN 2002, cùng xã Ia Krêl) 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Pháp luật

(GLO)- Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp, ngành và lực lượng Công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Xét xử trực tuyến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam

Xét xử trực tuyến vụ "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

Tin tức

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 4 vừa phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Bá Hơn (SN 2006, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cảnh báo tình trạng người tâm thần gây mất an ninh trật tự

Cảnh báo tình trạng người tâm thần gây mất an ninh trật tự

Tin tức

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, tại khu vực Pleiku đã xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự do người mắc bệnh tâm thần gây ra. Dù chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, song đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng người mắc bệnh tâm thần không được quản lý chặt chẽ tại cộng đồng.

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai đã tuyên phạt Ngô Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Chư Sê) 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi mượn xe máy của bạn rồi mang đi “cắm”.

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Tin tức

(GLO)- Sáng 11-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 2 cơ sở, với tổng số tiền phạt 6 triệu đồng.

null