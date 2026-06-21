Khởi tố chủ trại heo xả trên 240 tấn chất thải ra môi trường

(GLO)- Nuôi heo với quy mô hơn 4.000 con nhưng lại xả trực tiếp trên 240 tấn chất thải không qua xử lý ra bên ngoài, 1 chủ trang trại ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện: Trang trại chăn nuôi heo của ông Tô Xuân Hồng (thôn K’Dập, xã Kon Gang) tổ chức chăn nuôi heo quy mô lớn với 4.150 con heo thịt.

Mỗi ngày, trang trại này phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối tượng Hồng (bìa trái) đã bị khởi tố vì thải hơn 240 tấn chất thải từ trang trại nuôi heo ra môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi và phát hiện cơ sở có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi.

Khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, rộng khoảng 1,1 ha. Quá trình điều tra xác định, khối lượng chất thải thải ra ngoài môi trường chưa qua xử lý là 240,525 tấn.

Hàng trăm tấn chất thải từ trang trại nuôi heo xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Tại cơ quan điều tra, ông Tô Xuân Hồng khai nhận: Quá trình hoạt động không thực hiện xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng các công trình xử lý chất thải, thải trực tiếp chất thải ra môi trường đất để thấm tự nhiên.

Ngày 5-6-2026, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định xác định các mẫu chất thải đều là chất thải rắn thông thường. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định chuyên môn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Xuân Hồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.