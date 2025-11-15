Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi thăm, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước ghi nhận tinh thần xung kích và đánh giá cao vai trò quan trọng của lực lượng quân đội trong việc hỗ trợ địa phương phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy và chỉnh trang cảnh quan trên diện tích 2,43 ha (trong đó phần thuộc phường Pleiku 1,83 ha, phần thuộc phường Hội Phú 0,6 ha).

Đồng thời, nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ làm sạch môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.

Cùng với đó, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku cũng đã đến thăm, tặng quà là các nhu yếu phẩm để động viên các cán bộ, chiến sĩ.