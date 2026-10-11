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Đầu tư 3,5 tỷ đồng xây dựng trạm bơm thu gom nước thải khu vực Nhơn Lý

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trạm bơm và tuyến ống thu gom, dẫn nước thải khu vực Nhơn Lý về trạm xử lý nước thải Suối Cả, với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại phường Quy Nhơn Đông trong giai đoạn 2026-2027. Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn được giao tổ chức thực hiện.

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Việc đầu tư dự án nhằm giảm tải cho trạm xử lý nước thải Lý Lương. Ảnh: Q.T

Dự án nhằm thu gom, chuyển một phần nước thải sinh hoạt khu vực Lý Hưng - Lý Lương về trạm xử lý nước thải Suối Cả, phù hợp với khả năng tiếp nhận và xử lý của trạm. Qua đó, góp phần giảm tải cho trạm xử lý nước thải Lý Lương có công suất 100 m³/ngày đêm, khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư và cải thiện vệ sinh môi trường khu vực Nhơn Lý.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án sẽ xây dựng mới trạm bơm nước thải với công suất dự kiến khoảng 200 m³/ngày đêm, cùng hệ thống tuyến ống thu gom và tuyến ống áp lực dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải Suối Cả.

Đối với trạm xử lý nước thải Suối Cả hiện hữu, công suất thiết kế 170 m³/ngày đêm, dự án sẽ lắp đặt lại các thiết bị cần thiết, tổ chức vận hành thử nghiệm trong 3 tháng để đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải và hoàn thiện các thủ tục môi trường theo quy định, bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ sau khi đấu nối.

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