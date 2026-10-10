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Ia Grai phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Ban Quản lý xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo phân luồng, tổ chức giao thông hướng dẫn hướng đi tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai cũ). Thời gian phân luồng hướng đi tạm thời từ ngày 12-10-2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Hùng Vương và người dân thôn 3 (xã Ia Grai) lưu thông thuận lợi, Ban Quản lý xã Ia Grai thông báo đến Ban giám hiệu Trường THCS Hùng Vương, cán bộ giáo viên, nhân viên trường học, học sinh và phụ huynh không đưa đón con ở vị trí cổng phụ đường Hoàng Hoa Thám.

Đồng thời, bố trí học sinh ra vào hướng cổng chính hoặc cổng phía sau sân vận động để đảm bảo an toàn giao thông.

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Từ ngày 12-10, phụ huynh không đưa đón học sinh tại vị trí cổng phụ Trường THCS Hùng Vương trên đường Hoàng Hoa Thám để phục vụ thi công. Ảnh: N.D

Được biết, dự án đường nội thị, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cũ (nay là xã Ia Grai) có tổng chiều dài tuyến hơn 4 km, gồm 7 tuyến đường. Trong đó, đường Hoàng Hoa Thám có chiều dài hơn 443 m.

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