(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10; Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với CLB Quy Nhơn United; Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán.