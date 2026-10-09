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Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán

Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10; Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với CLB Quy Nhơn United; Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10

+ Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với CLB Quy Nhơn United

+ Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán

+ Hướng dẫn ngư dân khai báo xuất, nhập bến trên eCDT

+ Nâng mức hỗ trợ nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn lên tối đa 1,78 triệu đồng/tháng

10:40

Nhịp sống hôm nay: Xã Ia Krêl cần hơn 11 tỷ đồng sửa chữa 5 công trình thủy lợi

12:05

Câu chuyện thể thao: Dấu ấn võ cổ truyền Việt Nam ở miền đất mới

13:50

Sống khỏe: Đi bộ 3 phút nhanh, 3 phút chậm: Cách đơn giản để tăng lợi ích sức khỏe

15:10

Thời tiết hôm nay: Bắc Trung Bộ mưa lớn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông

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