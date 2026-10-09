Tin nhanh đầu ngày:
+ Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10
+ Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với CLB Quy Nhơn United
+ Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán
+ Hướng dẫn ngư dân khai báo xuất, nhập bến trên eCDT
+ Nâng mức hỗ trợ nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn lên tối đa 1,78 triệu đồng/tháng
Nhịp sống hôm nay: Xã Ia Krêl cần hơn 11 tỷ đồng sửa chữa 5 công trình thủy lợi
Câu chuyện thể thao: Dấu ấn võ cổ truyền Việt Nam ở miền đất mới
Sống khỏe: Đi bộ 3 phút nhanh, 3 phút chậm: Cách đơn giản để tăng lợi ích sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Bắc Trung Bộ mưa lớn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông