Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê khởi công xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội"

Căn nhà có diện tích khoảng 42 m², gồm 2 phòng ngủ, phòng khách và mái hiên, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Trong đó, nhóm từ thiện Nguyễn Văn Quan (tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng.

Hội CCB xã Chư Sê khởi công xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội" cho hội viên Siu Thanh Doanh thuộc Chi hội CCB làng Hăng Ring. Ảnh: T.L

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” do Hội CCB xã Chư Sê triển khai; qua đó huy động sự chung tay của hội viên, gia đình và các nhà hảo tâm chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là căn nhà thứ 4 trong năm 2026 do Hội CCB xã Chư Sê vận động từ các nguồn lực xây nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ 3 căn nhà trước đó đã bàn giao là 460 triệu đồng.

Trong đó, vận động từ nhà hảo tâm là 160 triệu đồng, Hội CCB tỉnh hỗ trợ 1 căn trị giá 60 triệu đồng; 2 căn nhà còn lại nhóm từ thiện Nguyễn Văn Quan (tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ, mỗi căn 50 triệu đồng và số còn lại do các gia đình đối ứng.