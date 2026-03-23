Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do bệnh viêm màng não mô cầu, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế.

Viêm màng não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao. Ảnh: VOV

Đồng thời, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng bệnh viêm màng não mô cầu; đảm bảo tổ chức thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm.

Đặc biệt, cần lưu ý các biện pháp phòng bệnh cho người chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh; thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi, họng thông thường.

Ngoài ra, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế và các đơn vị liên quan về giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch và hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, An Giang...

Người bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn hoặc nôn. Một dấu hiệu đặc trưng là tử ban - các nốt xuất huyết màu tím, lan nhanh trên da. Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể biểu hiện bằng quấy khóc, lừ đừ hoặc thóp phồng.

Viêm màng não mô cầu lây lan chủ yếu qua đường hô hấp. Ảnh minh họa: Internet

Viêm màng não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 50% nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khoảng 20% trường hợp sống sót phải đối mặt với di chứng nặng nề như điếc, mù lòa, tổn thương não hoặc thậm chí phải đoạn chi. Đáng lưu ý, vi khuẩn dễ lây lan qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, đặc biệt tại nơi đông người, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.