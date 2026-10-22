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Thêm học sinh mắc não mô cầu nhóm B ở TP. Hồ Chí Minh, 99 người vào diện theo dõi

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NHÃ UYÊN (theo TNO, SK&ĐS, HCDC)

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh vừa ghi nhận thêm 1 học sinh 12 tuổi mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Ngành Y tế đã rà soát 99 người tiếp xúc gần, triển khai kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe nhằm ngăn nguy cơ lây lan.

Tối 21-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin về trường hợp nam học sinh 12 tuổi mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, cư trú tại xã Thường Tân. Đây là ca bệnh thứ 5 được ghi nhận tại thành phố trong vòng 1 tuần qua, đều liên quan đến vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

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99 người tiếp xúc gần với ca bệnh đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng. Ảnh: HCDC/SK&ĐS

Theo thông tin từ HCDC, bệnh nhi là học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Bình Dương). Em khởi phát triệu chứng sốt, đau họng, đau đầu từ ngày 13-10 và nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 vào ngày 15-10 với chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 20-10, kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy xác định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis. Đến ngày 21-10, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi mắc bệnh do não mô cầu nhóm B.

Hiện sức khỏe bệnh nhi có dấu hiệu cải thiện, không còn sốt, không nôn ói, triệu chứng đau đầu giảm và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Đáng chú ý, trước đó, bệnh nhi đã tiêm 1 mũi vaccine phòng não mô cầu các nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vắc xin phòng nhóm B.

Ngay sau khi nhận thông tin, HCDC phối hợp với các đơn vị y tế địa phương điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhi tại gia đình và trường học.

Qua điều tra, 99 người tiếp xúc gần đã được lập danh sách và cấp kháng sinh Azithromycin để dự phòng. Những trường hợp này tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Nhà trường cũng triển khai tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, giặt chăn, gối, chiếu của học sinh bán trú nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước đó, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận chùm 4 học sinh mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). Trong đó, có 1 học sinh đã tử vong ngày 14-10, 3 trường hợp còn lại được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Ngành Y tế đã triển khai điều tra dịch tễ, khử khuẩn và cấp kháng sinh dự phòng cho những người tiếp xúc.

Theo HCDC, vi khuẩn não mô cầu có thể tồn tại ở vùng mũi, họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt tập thể.

Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung đồ dùng cá nhân và giữ môi trường sống thông thoáng. Người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh theo tư vấn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, nổi ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để thăm khám. Người tiếp xúc gần với ca bệnh cần thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, không tự ý sử dụng kháng sinh.

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