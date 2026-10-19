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Thế giới

Kenya thêm ca Ebola, CHDC Congo ghi nhận dịch tại tỉnh thứ tám

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo NDO, VietnamPlus, Reuters)

(GLO)- Ngày 18-10, cơ quan y tế Kenya xác nhận thêm một trường hợp mắc Ebola, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 8. Cùng ngày, Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo thông báo dịch đã lan tới tỉnh North Ubangi, trở thành tỉnh thứ 8 có dịch.

Phát biểu trên kênh truyền hình Citizen TV, người đứng đầu cơ quan y tế Kenya Patrick Amoth cho biết bệnh nhân mới là nam giới, 49 tuổi, xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu và đau cơ.

Đây là trường hợp dương tính duy nhất trong số 38 người được xét nghiệm trong ngày 18-10.

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Một nhân viên y tế giới thiệu khu cách ly dành cho bệnh nhân Ebola tại Bệnh viện Nairobi ở Nairobi, Kenya. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo ông Amoth, người bệnh làm công việc hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, bao gồm vệ sinh đồ dùng và khăn, ga, nên nhiều khả năng đã phơi nhiễm khi tiếp xúc với ca Ebola đầu tiên tại Kenya.

Nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết người này phát bệnh ngày 17-10 khi đang được cách ly, sau đó được bố trí cách ly riêng và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày hôm sau.

Ca bệnh đầu tiên được Kenya công bố ngày 6-10 là công dân nước này từng sinh sống tại CHDC Congo. Bệnh nhân di chuyển bằng đường bộ qua thủ đô Kampala của Uganda rồi đáp chuyến bay tới Nairobi ngày 3-10, trước khi qua đời ngày 5-10.

Trong thông báo ngày 16-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các trường hợp mắc tiếp theo được ghi nhận khi đang cách ly và có liên hệ với ca bệnh đầu tiên.

Khi đó, Bộ Y tế Kenya đánh giá chưa có bằng chứng lây truyền trong cộng đồng, đồng thời lưu ý vẫn có thể phát hiện thêm ca mắc trong nhóm người tiếp xúc đang được theo dõi.

Tại CHDC Congo, cơ quan chức năng xác nhận 2 trường hợp mắc Ebola ở Bắc Ubangi, trong đó một người đã tử vong. Tỉnh này giáp Cộng hòa Trung Phi.

Tính đến ngày 16-10, CHDC Congo ghi nhận tổng cộng 9.415 ca mắc và 4.536 trường hợp tử vong kể từ đầu đợt dịch.

Đợt dịch liên quan đến virus Bundibugyo, hiện chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép. WHO đang hỗ trợ Kenya giám sát dịch tễ, xét nghiệm, truy vết người tiếp xúc và kiểm soát lây nhiễm.

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