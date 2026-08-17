Dịch Ebola tại CHDC Congo nghiêm trọng nhất lịch sử, hơn 2.300 người tử vong

(GLO)- Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trở thành đợt dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với ít nhất 2.325 người tử vong, trong bối cảnh virus tiếp tục lây lan nhanh tại các tỉnh miền Đông.

Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế CHDC Congo, số ca nhiễm Ebola được xác nhận đã tăng lên 4.945, trong đó có 101 ca mới được phát hiện trong vòng 24 giờ. Số người tử vong đã vượt mức ghi nhận trong đợt dịch Ebola giai đoạn 2018-2020 tại nước này.

Đợt dịch hiện nay được ghi nhận từ ngày 15-5 và đang có tốc độ gia tăng số ca mắc nhanh nhất trong lịch sử dịch Ebola. Liên hợp quốc cảnh báo cứ khoảng 30 phút lại có 1 người tử vong do dịch bệnh.

Công tác giám sát y tế được thúc đẩy để ngăn dịch Ebola lây lan ở CHDC Congo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đến nay, Ebola đã xuất hiện tại 6 trong tổng số 26 tỉnh của Congo, chủ yếu ở khu vực biên giới phía Đông Bắc. Ituri tiếp tục là tâm dịch với hơn 3.400 ca mắc.

Dịch cũng đã lan từ Haut-Uele sang Bas-Uele sau khi một người bệnh di chuyển giữa các địa phương, làm gia tăng nguy cơ virus phát tán theo các tuyến đi lại của người dân.

Tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp do nhiều ca mắc được phát hiện muộn, hệ thống y tế quá tải và xung đột vũ trang kéo dài.

Ngày 14-8, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo, tốc độ lây lan của Ebola đang vượt khả năng ứng phó, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp trên quy mô lớn và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trước tình hình này, Liên hợp quốc quyết định bổ sung 30,5 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF), ngoài khoản 24 triệu USD đã phân bổ trước đó cho Congo và các quốc gia láng giềng.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng tăng cường 20 chuyên viên tới tâm dịch. Tuy nhiên, lực lượng ứng phó được đánh giá vẫn cần tiếp tục bổ sung để kiềm chế tốc độ lây lan.

Từ ngày 15-8, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) mở rộng cung cấp suất ăn nóng tới các trung tâm điều trị Ebola tại Ituri và các địa phương khác.

Tính từ cuối tháng 5 đến nay, WFP đã cung cấp hơn 260.000 suất ăn nóng tại các trung tâm điều trị và khu cách ly ở Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu.

Trên toàn miền Đông Congo, khoảng 2,6 triệu người đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, trong đó hơn một nửa tập trung tại Ituri.

Ebola lây từ động vật hoang dã sang người và có thể tiếp tục truyền giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc các bề mặt, vật dụng nhiễm virus.

Các triệu chứng ban đầu có thể gồm sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu và đau họng, sau đó xuất hiện nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban và các biểu hiện suy giảm chức năng gan, thận.

Đợt dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 vẫn là đợt bùng phát lớn nhất thế giới về quy mô, với 28.616 ca mắc và 11.310 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.