Giá dầu thô Brent lần đầu tiên trở lại mốc 110 USD/thùng kể từ tháng 5-2026

(GLO)- Theo báo Nation, giá dầu thô Brent lần đầu tiên trở lại mốc 110 USD/thùng vào phiên 16-10, kể từ tháng 5-2026. Nguyên nhân là do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông và khả năng xuất khẩu diesel của Nga.

Cụ thể, đóng cửa phiên, giá dầu Brent đứng ở mức 109,86 USD/thùng, tăng 3,94 USD, cao nhất kể từ ngày 19-5. Dầu WTI của Mỹ tăng 3,44 USD lên 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17-9. Tính chung cả tuần, Brent tăng 4,9%, còn WTI tăng 10,4%.

1 máy bơm dầu đang hoạt động gần một mỏ dầu thô ở bang Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters/TTO

Đà tăng diễn ra sau các báo cáo cho biết Washington đang xem xét nới lỏng trừng phạt đối với "hạm đội bóng đêm" chở dầu, cùng lúc kho dự trữ dầu thô Mỹ sụt mạnh do hoạt động khai thác bị gián đoạn vì bão.

Về phía Trung Đông, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu xác nhận đã đánh chặn và phá hủy 1 tên lửa đạn đạo bắn về phía Yanbu, thành phố ven Biển Đỏ. Cảng này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Saudi Arabia nhằm tránh eo biển Hormuz, đảm bảo dòng chảy dầu thô đến các thị trường quốc tế.

Những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công quanh eo biển Hormuz tăng mạnh trong 10 ngày qua. Phía Iran cho biết, họ đang đẩy mạnh các đòn tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này cũng như các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn được áp đặt vào tháng trước.

Trong khi đó, Ukraine đã tấn công 1 nhà máy lọc dầu của Nga vào ngày 15-10, ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào các cơ sở năng lượng.

Được biết, để hạ nhiệt thị trường, ngày 15-10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đồng ý đẩy nhanh việc xả kho dự trữ khẩn cấp, trong đó có hơn 20 triệu thùng diesel.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 16-10 cũng thông báo đã tiếp nhận đề xuất trao đổi lên tới 17 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của quốc gia này.