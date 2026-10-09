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Thế giới

Bão Isaias đe dọa nguồn cung Mỹ, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Bnews, qdnd.vn, Reuters)

(GLO)- Bão Isaias tiến về vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, khiến hàng loạt cơ sở khai thác ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động. Gián đoạn sản xuất tại khu vực này, cùng lo ngại về nguồn cung Trung Đông đã đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 8-10.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 29-9.

Tác động của Isaias đối với thị trường dầu xuất phát từ việc bão di chuyển qua khu vực tập trung hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi và các cơ sở lọc dầu trên đất liền.

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Một cơ sở lọc dầu ở New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguy cơ gián đoạn tại những cơ sở này có thể gây sức ép lên lượng dự trữ và giá nhiên liệu vốn đang ở mức cao. Shell và Chevron đã thu hẹp hoạt động ngoài khơi để ứng phó với bão.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển Mỹ, tính đến ngày 8-10, khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày đã phải tạm ngừng khai thác, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại tại khu vực Vịnh Mexico của Mỹ.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ dự báo Isaias có thể mạnh lên với sức gió khoảng 175 km/giờ trong ngày 9-10, trước khi tiến đến bờ biển phía Bắc Vịnh Mexico vào cuối ngày 9 hoặc đầu ngày 10-10 (theo giờ địa phương).

Bên cạnh ảnh hưởng của bão, thị trường tiếp tục chịu sức ép từ những rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz.

Trước xung đột, tuyến hàng hải này đảm nhận lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu. Các vụ tấn công tàu chở dầu gia tăng khiến lo ngại gián đoạn nguồn cung chưa lắng dịu.

Giá dầu thu hẹp đà tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang thảo luận với Tehran và cam kết không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Tuy nhiên, những gián đoạn tại Vịnh Mexico và bất ổn ở Trung Đông vẫn là các yếu tố hỗ trợ giá dầu trong phiên.

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