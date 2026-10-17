Ông Trump miễn trừng phạt mới với Nga, Moscow ca ngợi “bước ngoặt lịch sử”

(GLO)- Ngày 17-10, đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn thực thi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Trước đó, ngày 16-10, Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan theo Đạo luật trừng phạt Nga và Iran được ban hành hồi tháng 9.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đã thông báo với Quốc hội rằng quyết định này phù hợp với lợi ích quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp thượng đỉnh ở Alaska ngày 15-8-2025. Ảnh: TASS

Đạo luật trên, còn được gọi là Đạo luật Graham, nhắm đến lĩnh vực năng lượng, quốc phòng Nga cùng một số quan chức và mạng lưới tàu chở dầu bị cáo buộc giúp Moscow tránh các biện pháp hạn chế của phương Tây.

Văn bản cũng mở rộng trừng phạt đối với các doanh nghiệp, thực thể nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga, đồng thời cho phép áp thuế tới 100% đối với những quốc gia chủ chốt mua dầu mỏ, khí đốt của nước này.

Theo Reuters, việc miễn áp dụng có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Trump hoặc các quan chức cấp cao được giao thẩm quyền xác định cần có hành động tiếp theo.

Đạo luật cho phép tổng thống sử dụng quyền miễn trừ sau khi thông báo với Quốc hội về căn cứ lợi ích quốc gia.

Bình luận về quyết định của Washington, ông Dmitriev cho rằng việc thực thi các điều khoản trừng phạt có thể làm đình trệ hợp tác kinh tế Nga-Mỹ và gây tổn hại cho thị trường toàn cầu.

Đặc phái viên Nga đề cao đối thoại và hợp tác cùng có lợi, coi đây là cơ sở để củng cố lòng tin giữa hai nước.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản đối động thái của Mỹ. Ngày 17-10, ông cho rằng việc giảm sức ép trừng phạt sẽ khuyến khích Nga tiếp tục các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi duy trì nỗ lực chấm dứt xung đột.

Quyết định miễn thực thi gói trừng phạt mới được đưa ra sau thỏa thuận giữa Washington và Moscow về dầu diesel.

Theo AFP, Mỹ đồng ý nới lỏng các hạn chế hiện hành để đổi lấy việc Nga đưa thêm lượng lớn nhiên liệu này ra thị trường thế giới.

Thỏa thuận dầu diesel cũng vấp phải sự phản đối tại Mỹ. Một số thượng nghị sĩ, trong đó có thành viên đảng Cộng hòa, lo ngại việc nới trừng phạt sẽ bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động quân sự của Nga.

Tổng thống Trump bảo vệ quyết định, khẳng định thỏa thuận mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ.