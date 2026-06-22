Khủng hoảng xăng dầu tại Crimea phơi bày nỗi lo hậu cần của Nga

(GLO)- Bán đảo Crimea đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga sáp nhập khu vực này năm 2014, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine liên tiếp nhằm vào hạ tầng năng lượng và các tuyến tiếp vận chiến lược phục vụ bán đảo.

Ngày 21-6, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Crimea thông báo tạm dừng hoàn toàn việc bán xăng cho người dân và doanh nghiệp tư nhân. Nguồn nhiên liệu còn lại được ưu tiên cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị đảm bảo hoạt động thiết yếu của khu vực. Theo hãng tin AP, động thái này được đưa ra sau khi các đợt tấn công mới của Ukraine gây thương vong và tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tới bán đảo.

Thực tế, tình trạng thiếu nhiên liệu tại Crimea đã xuất hiện từ cuối tháng 5. Chính quyền địa phương trước đó áp dụng chế độ phân phối bằng phiếu mua hàng, giới hạn mỗi phương tiện chỉ được mua tối đa 20 lít xăng.

Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm khiến các phiếu phân phối nhanh chóng hết sạch, trong khi nhiều trạm xăng xuất hiện cảnh người dân xếp hàng kéo dài nhiều giờ để tiếp nhiên liệu.

Crimea đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Ảnh: MXH

Theo Reuters, các cuộc tập kích của Ukraine trong nhiều tháng qua đã tập trung vào kho nhiên liệu, cơ sở lưu trữ dầu mỏ, tuyến vận tải và các hành lang hậu cần nối Crimea với những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Các cuộc tấn công này khiến hoạt động vận chuyển nhiên liệu tới bán đảo bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tờ Financial Times nhận định chiến dịch của Kiev không chỉ nhằm gây thiệt hại về kinh tế mà còn hướng tới mục tiêu cô lập Crimea khỏi hệ thống tiếp tế của Nga. Bán đảo này gần như không có nguồn nhiên liệu nội tại đáng kể và phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ lãnh thổ Nga cũng như các tuyến vận tải đi qua khu vực miền nam Ukraine.

Một trong những mục tiêu thường xuyên bị Ukraine nhắm tới là các cơ sở dầu khí quanh eo biển Kerch và các tuyến đường vận tải nối Nga với Crimea. Theo báo The Times của Anh, những cuộc tấn công gần đây đã buộc Nga phải hạn chế hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cầu Kerch và siết chặt việc phân phối nhiên liệu trên toàn bán đảo.

Giới phân tích cho rằng vấn đề lớn nhất đối với Moscow không nằm ở việc người dân phải xếp hàng mua xăng, mà ở nguy cơ ảnh hưởng đến năng lực hậu cần quân sự. Nhiên liệu đóng vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển quân đội, xe bọc thép, hệ thống phòng không và các đơn vị tác chiến đang hoạt động tại miền nam Ukraine.

Reuters cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu hiện không chỉ giới hạn ở Crimea. Nhiều khu vực khác của Nga cũng bắt đầu ghi nhận tình trạng khan hiếm xăng dầu sau hàng loạt cuộc tập kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu. Trước áp lực nguồn cung, Moscow đã phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp, bao gồm hạn chế xuất khẩu xăng, nới lỏng một số tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và thậm chí xem xét nhập khẩu xăng bằng đường biển, điều hiếm khi xảy ra đối với một trong những nước xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Theo Wall Street Journal, các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến hơn 20% công suất lọc dầu của Nga bị ảnh hưởng ở nhiều thời điểm trong năm nay. Điều này làm gia tăng sức ép lên hệ thống cung ứng nhiên liệu trong nước, đặc biệt tại các khu vực nằm gần chiến tuyến.

Đối với Điện Kremlin, Crimea không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là biểu tượng chính trị quan trọng. Vì vậy, việc bán đảo đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu kéo dài được xem là dấu hiệu cho thấy chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine đang tác động ngày càng sâu vào mạng lưới hậu cần chiến lược của Nga.