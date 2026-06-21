Tin thế giới tối 21-6: Crimea đình chỉ toàn bộ hoạt động bán nhiên liệu sau các đợt tấn công của Ukraine

(GLO)- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán bốn bên tại Thụy Sĩ; Nga tập kích địa điểm năng lượng trọng yếu của Ukraine; Crimea đình chỉ toàn bộ hoạt động bán nhiên liệu sau các đợt tấn công của Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-6.

Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán bốn bên tại Thụy Sĩ

Các phái đoàn của Mỹ, Iran và Pakistan đã có mặt tại Thụy Sĩ, nơi các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ chính thức bắt đầu trong ngày 21-6 nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa Washington và Tehran.

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan (trái), nước trung gian đàm phán, bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sĩ ngày 21-6 trước cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters

Mỹ và Iran đều cử các quan chức cấp cao tham dự vòng đàm phán lần này. Phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf làm trưởng đoàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, thành viên của phái đoàn Tehran, cho biết các cuộc đàm phán được tổ chức theo khuôn khổ bốn bên với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Iran, Mỹ, Pakistan và Qatar.

Theo giới quan sát, việc Pakistan và Qatar tham gia có thể đóng vai trò hỗ trợ trung gian, góp phần thu hẹp khác biệt giữa các bên.

Nga tập kích địa điểm năng lượng trọng yếu của Ukraine

Ngày 21-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng vũ trang nước này thực hiện tấn công cơ sở năng lượng trọng yếu của quân đội Ukraine tại khu vực Kiev, Sumy, Chernigov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng máy bay không người lái (UAV) Gerbera.

Nga và Ukraine tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng lẫn nhau. Ảnh: Reuters

"Các phi công điều khiển UAV Gerbera thuộc đơn vị hệ thống không người lái của Bộ Quốc phòng Nga tấn công nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tại khu vực Kiev, Sumy, Chernigov của Ukraine cũng như tại khu vực Donetsk do quân đội Ukraine kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Thông tin này đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo lực lượng Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine và cảnh báo người dân cẩn trọng.

Cùng ngày 21-6, Ukraine thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một cảng trung chuyển nhiên liệu tại Kerch, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở mà Kiev mô tả là một trong những trung tâm lưu trữ và trung chuyển nhiên liệu quan trọng nhất của Nga ở Crimea. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố, các đòn tấn công đã gây cháy tại cảng Kavkaz thuộc vùng Krasnodar, nơi được Kiev coi là một đầu mối hậu cần quan trọng phục vụ các hoạt động của Nga.

Crimea đình chỉ toàn bộ hoạt động bán nhiên liệu sau các đợt tấn công của Ukraine

Hoạt động bán nhiên liệu cho người dân trên toàn bộ bán đảo Crimea đã bị đình chỉ trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Liên bang Nga liên quan đến bán đảo này.

Ukraine triển khai các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và các hệ thống phòng không ở cả hai phía của Cầu Crimea. Ảnh: X

Tuyên bố trên Telegram, Thống đốc Crimea do Moskva bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov cho biết việc bán nhiên liệu bằng cả tiền mặt lẫn thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như thông qua các phiếu nhiên liệu dành cho cá nhân và tổ chức, đã bị dừng tại tất cả các trạm xăng ở Crimea kể từ 09:00 sáng 21-6, tức 14 giờ cùng ngày, theo giờ Việt Nam.

Theo ông Aksyonov, nhiên liệu sẽ chỉ được cấp cho các cơ quan nhà nước bảo đảm hoạt động thiết yếu và an ninh”.

Ông Aksyonov cho biết thêm rằng các quyết định tiếp theo liên quan đến tình hình thị trường nhiên liệu của Crimea sẽ được công bố riêng, đồng thời đề nghị người dân giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức.

EU chính thức cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm

Từ tháng 7-2026, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm sử dụng hóa chất Bisphenol A (BPA) trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm, đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết.

Thực phẩm được bày bán tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

BPA là hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Chất này thường xuất hiện trong lớp phủ bên trong các lon thực phẩm, đồ uống, hộp đựng thực phẩm, chai nước bằng nhựa, màng bọc, mực in và chất kết dính. Theo các chuyên gia, BPA có thể thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm và đồ uống trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi.

Theo quy định mới của EU, việc kinh doanh các loại bao bì thực phẩm có chứa BPA hoặc các hợp chất bisphenol tương tự sẽ không còn được phép. Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hằng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp.