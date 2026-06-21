Tin thế giới sáng 21-6: Phái đoàn Mỹ, Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán

(GLO)- Phái đoàn Mỹ, Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán; Israel tiếp tục tấn công Liban và Gaza; Tổng thống Trump dọa thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz; Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-6.

Phái đoàn Mỹ, Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán

Tối 20-6 (giờ địa phương), phái đoàn Iran đã tới Zurich (Thụy Sĩ) để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng miền núi Bürgenstock của Thụy Sĩ vào ngày 21-6.

Phái đoàn do Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.

Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán Iran, đã đến Thụy Sĩ vào tối 20-6. Ảnh: X

Về phía Mỹ, tối 20-6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã rời căn cứ không quân Joint Base Andrews để đến Thụy Sĩ.

Trước khi khởi hành tới Thụy Sĩ, ông Vance cho biết các ưu tiên hàng đầu của ông trong các cuộc đàm phán với Iran là thiết lập khuôn khổ đối thoại, “đạt tiến triển” về vấn đề hạt nhân và đạt được lệnh ngừng bắn tại Liban.

“Chúng tôi sẽ có một cấp lãnh đạo chính trị chủ chốt ở vị trí cao nhất, trong khi đội ngũ kỹ thuật dĩ nhiên sẽ tiếp tục làm việc tại chỗ” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông chỉ có thể ở lại Thụy Sĩ trong “một hoặc hai ngày”, nhưng hy vọng sẽ đạt được những bước tiến trong các cuộc đàm phán liên quan việc xử lý các vật liệu hạt nhân của Iran.

Ông Vance cho biết một trong những ưu tiên là đạt tiến triển về lệnh ngừng bắn tại Liban. Ông nói tình hình Liban là vấn đề mà “chúng tôi sẽ phải liên tục xử lý và kiểm soát”.

Israel tiếp tục tấn công Liban và Gaza

Lực lượng phòng vệ dân sự Liban cho biết: Các cuộc tấn công của Israel ngày 20-6 vào Liban đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah có hiệu lực. Còn tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel cũng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Israel tiếp tục không kích vào miền nam Liban sau khi Mỹ và Iran chốt lịch đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở miền Nam Liban và thung lũng Bekaa ở miền Đông nước này.

Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó, vụ tấn công tại một tòa nhà dân cư tại thị trấn Barish ở phía Nam thành phố Tyre khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Quân đội Israel cho biết: Hezbollah đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào binh sĩ nước này ở miền Nam Liban, đồng thời tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc binh sĩ Israel.

Trong khi Hezbollah cũng cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm đoạt lãnh thổ hoặc mở rộng sự chiếm đóng.

Tổng thống Trump dọa thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không thu phí hàng hải tại eo biển Hormuz trong 60 ngày ngừng bắn nhưng đe dọa sẽ áp đặt các khoản phí riêng nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo CNN, người đứng đầu nước Mỹ ngày 20-6 tuyên bố các khoản phí đó sẽ là chi phí cho dịch vụ mà Mỹ cung cấp với tư cách là "thiên thần hộ mệnh” cho Trung Đông nhằm bồi hoàn chi phí cho quá khứ, hiện tại và tương lai nếu một thỏa thuận cuối cùng không được hoàn tất.

Tối hậu thư trên được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran thông báo tuyến đường thủy quan trọng này sẽ bị đóng cửa vì Mỹ vi phạm cam kết và Israel vi phạm lệnh ngừng bắn ở Liban.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Iran đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ vẫn hiện diện và cảnh giác để đảm bảo tất cả các khía cạnh của thỏa thuận được tuân thủ. CENTCOM cho biết, giao thông hàng hải vẫn “nguyên vẹn”.

Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20-6 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý tới các cảnh báo không kích trong những giờ tới.

Trong thông điệp phát đi vào tối 20-6, ông Zelensky nhấn mạnh: “Đêm nay và trong những giờ tiếp theo, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích. Nga đã chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn mới. Hãy bảo đảm an toàn cho bản thân”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev tiếp tục leo thang sau khi Ukraine tiến hành hai đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào thủ đô Moscow chỉ trong vòng một tuần.

Theo phía Ukraine, một trong các cuộc tấn công đã khiến Nhà máy lọc dầu Moscow ngừng hoạt động, gây ra các đám khói lớn bao trùm nhiều khu vực của thành phố, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn nước Nga.

Tổng thống Zelensky mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Moscow là “sự đáp trả chính đáng” trước các đợt không kích của Nga nhằm vào Ukraine, vốn đã gia tăng cường độ kể từ mùa xuân năm 2026.