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Thế giới

Thảm sát ở Tây Bắc Nigeria, ít nhất 24 người đã thiệt mạng

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Nhóm tấn công đi xe máy đã xông vào các cánh đồng và nổ súng vào những người đang làm việc trên đồng ruộng trong suốt 3 giờ đồng hồ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công do các tay súng vũ trang thực hiện nhằm vào các làng nông nghiệp hẻo lánh tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria.

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Hiện trường một vụ tấn công ở Nigeria. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Các nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 22/7 tại khu vực Sauna.

Nhóm tấn công đi xe máy đã xông vào các cánh đồng và nổ súng vào những người đang làm việc trên đồng ruộng.

Nhân chứng địa phương cho biết ít nhất 24 nông dân đã thiệt mạng và con số thương vong có thể còn tăng khi công tác thống kê vẫn đang được tiến hành.

Cũng theo các nhân chứng, vụ tấn công kéo dài khoảng 3 giờ. Ngoài việc sát hại nhiều người, các tay súng còn cướp đi một số lượng lớn gia súc. Những người bị thương hiện đang được điều trị y tế.

Bang Zamfara từ nhiều năm qua là tâm điểm của cuộc khủng hoảng an ninh tại Tây Bắc Nigeria.

Các nhóm vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công làng mạc, bắt cóc đòi tiền chuộc, cướp gia súc và gây mất ổn định tại nhiều khu vực nông thôn./.

Theo Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

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