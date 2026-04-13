Hơn 100 người thiệt mạng trong cuộc không kích tại khu chợ ở Nigeria

(GLO)- Tối 11-4, hơn 100 người đã thiệt mạng sau khi các máy bay quân sự của Nigeria không kích vào 1 khu chợ khi săn lùng các tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Boko Haram.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra gần ranh giới giữa 2 bang Yobe và Borno, trong bối cảnh máy bay quân sự đang thực hiện chiến dịch truy quét các phần tử vũ trang tại khu vực.

Khu vực này là một trong những điểm nóng của tình hình mất an ninh kéo dài liên quan đến nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram.

Khu chợ Jilli nằm trong 1 ngôi làng thuộc huyện Geidam, bang Yobe. Đây là nơi giáp ranh với Borno - khu vực được xem là tâm điểm của cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua ở Nigeria, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Khu chợ Jilli hoàn toàn do Boko Haram kiểm soát, nhóm này vừa đảm bảo an ninh vừa thu thuế từ các tiểu thương.

Chính quyền địa phương cho biết, một số cư dân từ khu vực giáp ranh đã bị ảnh hưởng khi đến khu chợ họp phiên. Các nhân chứng kể lại cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, trong đó nhiều người bị thương đã được đưa tới các cơ sở y tế gần đó. Reuters dẫn lời một số quan chức địa phương và nhân chứng cho biết có thể lên tới khoảng 200 người thiệt mạng.

Không quân Nigeria xác nhận đã tiến hành không kích tiêu diệt các tay súng trên tại khu vực Jilli thuộc bang Borno, song không đề cập đến việc tấn công trúng khu chợ này.

Tổ chức Ân xá Quốc tế chi nhánh Nigeria cho rằng đây là “hành động sử dụng vũ lực thiếu thận trọng” và kêu gọi làm rõ trách nhiệm.

Các vụ việc tương tự từng xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nigeria trong những năm gần đây, khi các chiến dịch không quân nhằm vào các nhóm vũ trang đôi khi gây ảnh hưởng đến dân thường tại làng mạc, trại tị nạn và chợ địa phương.

Bạo lực đang có xu hướng gia tăng trên khắp miền Bắc Nigeria, nơi có phần lớn dân số theo đạo Hồi. Quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã phải đối phó với các cuộc nổi dậy thánh chiến suốt 17 năm qua, trong đó có các cuộc tấn công của Boko Haram và lực lượng tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi” (ISWAP).